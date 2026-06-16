Acusa sindicato de profesores crisis laboral en el IPN

Sección 60 SNTE

La sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, constituido por docentes del Instituto Politécnico Nacional, acusó que en la universidad se vive una crisis laboral que afecta principalmente a pensionados y a profesores sin base.

Denunciaron que esta crisis deviene de la falta de recursos presupuestales que se otorgan al Instituto, ya que, tras varios años, se ha tenido que sobrevivir con la misma cantidad de dinero al tiempo que se busca ampliar la matrícula académica y las sedes de la institución, derivando en precariedad de las condiciones laborales de los docentes y en la infraestructura de las instalaciones.

Una de las principales demandas hacia las autoridades federales es la resolución del pago de pensiones de al menos 700 trabajadores jubilados que no han recibido la remuneración correspondiente desde el último trimestre de 2024, aparentemente porque la Secretaría de Hacienda no ha realizado el depósito de dichas sumas, por lo que los afectados han tenido que emprender una larga carrera burocrática para conseguir lo que por derecho les corresponde, aunque muchos de ellos fallecieron en la espera de recuperar su dinero.

Según estimaciones de los profesores politecnicos, a cada estudiante de la UNAM se le destina un presupuesto de 13 mil 131 pesos mensuales durante su formación, mientras que a cada estudiante del IPN se le invierten solo 8 mil 805 pesos mensuales; un comparativo similar atraviesan los sueldos de los docentes ya que un profesor de secundaria gana más por hora (más de $600) que uno de asignatura Politécnico ($400).

Respecto a la demandada Ley del ISSSTE de 2007, este sindicato expresó que han presentado una propuesta integral de reforma a los 2 regímenes de pensiones contemplados en la misma, sustentado en estudios, actuariales y análisis financieros que acreditan su viabilidad financiera, legislativa y política que ha sido entregada a la Secretaría de Hacienda y a la SEP para su análisis, pues consideran que no es necesaria su abrogación definitiva.

De acuerdo con la organización magisterial, a partir del sismo de 2017 diversos edificios sufrieron daños que inhabilitan la impartición de clases al interior, pero en lugar de ser reparados de fondo, se construyeron aulas fabricadas con metales a las que llaman gallineros para cumplir la función de un aula de clases.

Destacaron que su ruta de acción para manifestar sus demandas se basan en el diálogo y la concentración, pero que si estos problemas persisten están dispuestos a llegar incluso a cerrar las sedes de la institución académica. Al respecto, señalan que mantienen un profundo respeto por todas las formas de manifestación, como la que realizan los integrantes de la CNTE y propios alumnos del politécnico que incluso luchan por causas similares.