ANAM abre diálogo con diputados y promete aduanas más ágiles y sin corrupción

Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) Legisladores plantearon dudas sobre los trámites aduaneros que enfrentan viajeros y migrantes.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) sostuvo una reunión con integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para revisar inquietudes relacionadas con la operación aduanera y los trámites que deben realizar las personas que ingresan al país con equipaje o mercancías.

Durante el encuentro, el titular de la ANAM, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, reiteró que la instrucción del Gobierno federal es avanzar en la modernización de las aduanas, ofrecer una atención más cercana tanto a mexicanos como a extranjeros y reforzar el combate a la corrupción y a las malas prácticas.

El funcionario señaló que la administración aduanera mantiene como prioridades mejorar la calidad del servicio, fortalecer la seguridad nacional y facilitar la comunicación con la ciudadanía para resolver dudas o atender posibles irregularidades.

Uno de los temas abordados fue la reciente puesta en marcha de la línea de Atención Aduanera a través del número 079, disponible las 24 horas del día durante todo el año. Mediante este canal, las personas pueden recibir orientación sobre procedimientos aduaneros y también presentar denuncias anónimas.

Romero Gutiérrez destacó además el funcionamiento de la herramienta digital Aduana Fácil, diseñada para que las y los viajeros conozcan si deben cubrir algún gravamen antes de ingresar al país y, en caso necesario, realizar el pago de manera anticipada.

Explicó que esta plataforma representa una alternativa especialmente útil para los migrantes mexicanos que regresan temporalmente al país, quienes además pueden beneficiarse de la ampliación de la franquicia fiscal durante los operativos del programa Héroes Paisanos, coordinado por el Instituto Nacional de Migración.

Por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputadas y diputados expusieron diversas inquietudes relacionadas con el funcionamiento cotidiano de las aduanas y los procedimientos que deben seguir quienes cruzan mercancías o equipaje por los distintos puntos de ingreso al territorio nacional.

Como resultado de la reunión, la ANAM y los legisladores acordaron mantener abiertos y fortalecer los canales de comunicación para atender dudas, analizar propuestas y dar seguimiento a denuncias vinculadas con la operación aduanera del país.

Al encuentro asistieron las diputadas Ana Karina Rojo Pimentel y Giselle Arellano Ávila, así como los diputados Zenyazen Escobar García, Reginaldo Sandoval Flores y Aniceto Polanco Morales, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Por parte de la Agencia Nacional de Aduanas también participaron la directora general de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales, Estefanía Capdeville; el director general de Evaluación, Carlos Meléndez; el jefe de Oficina del titular de la ANAM, César Alejandro Hernández; y la directora de Comunicación Institucional, Diana Marenco.

El encuentro concluyó con el compromiso de trabajar de manera coordinada para hacer más claros y accesibles los servicios aduaneros, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de vigilancia y transparencia en los puntos de entrada al país.