Sin pruebas contra Rubén Rocha, México rechazará solicitud con fines de extradición: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta Claudia Sheinbaum, ha enfatizado en que el Gobierno Federal no va a entregar al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, si Estados Unidos no les muestra pruebas con fines de extradición.

Durante su conferencia de prensa matutina, se le pregunto a la mandataria si una vez que concluya el plazo de 60 días para que se haga entrega de las pruebas, la oficina del Departamento de Justicia estadounidense se quedará sin la oportunidad de continuar con el proceso de su petición. Ante esto, Sheinbaum explicó que no existe un limite de tiempo para que se haga entrega de las pruebas que desde el inicio solicitó la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Esto debido a que no se trata de un juicio formal, el protocolo solo corresponde a una solicitud de detención urgente con fines de extradición.

Además, añadió, que por el momento Estados Unidos no ha entregado ninguna prueba de las acusaciones que relacionan a Rocha Moya con el crimen organizado. Esta es la razón por la que, por parte del gobierno mexicano, el caso continua estancado en la etapa inicial del análisis .

“Recuerden que en este caso lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la detención urgente con fines de extradición. Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ninguna prueba”, señaló.

Como parte del comunicado compartido en abril por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en la que acusan al Rocha Moya, el documento está acompañado con el nombramiento de otros nueve funcionarios de Sinaloa que presuntamente han apoyado a los líderes del Cártel de Sinaloa.