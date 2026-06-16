“El Mencho” apadrinó a “Los Chapitos”: los financió y apoyó... pero tras morir se acabó alianza con el CJNG

¿El fin de la alianza? Tras la muerte del "Mencho", el CJNG dejó de apoyar a "Los Chapitos". (Especial y Cuartoscuro)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la presunta alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción de Los Chapitos llegó a su fin tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como el principal enlace entre ambas organizaciones criminales.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que las autoridades federales ya no han detectado indicios de colaboración entre el CJNG y la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Los Chapitos.

“El vínculo más fuerte que teníamos detectado, teníamos en tiempo pasado porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto (El Mencho) con una facción de los Chapitos”, señaló Harfuch.

Gabinete de Seguridad CIUDAD DE MÉXICO, 16JUNIO2026.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, muestra los casos relevantes en combate al crimen organizado durante la conferencia de prensa Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la que se informó el informe en materia de Seguridad y Prevención del Delito. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

“El Mencho” apadrinó a los hijos del “Chapo” Guzmán: CJNG brindó apoyo financiero y operativo a “Los Chapitos”

De acuerdo con el titular de Seguridad, en algún momento existió un esquema de apoyo entre ambas organizaciones criminales, principalmente en el sur de Sinaloa.

Es decir, el finado “Mencho” apoyó a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán con financiamiento y hombres armados, en medio de la guerra intestina del Cártel de Sinaloa, la cual tiene confrontados a “Los Chapitos” con los “Mayos”, tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a los Estados Unidos.

“En algún momento hubo un tipo de financiamiento y refuerzo de personal en el sur de Sinaloa. Un refuerzo financiero y de personal, del Cártel Jalisco al Cártel de Sinaloa”, explicó Harfuch.

El funcionario indicó que esta situación generó preocupación dentro del Gobierno federal, por lo que fue monitoreada y atendida por las autoridades de seguridad.

Harfuch reiteró, asimismo, que, tras la muerte de “El Mencho”, no existe evidencia que confirme la permanencia de la alianza entre el CJNG y Los Chapitos.

Además, reveló que el CJNG atraviesa un proceso de fragmentación en distintas facciones regionales.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento esta división no ha provocado un incremento descontrolado de la violencia en el país.