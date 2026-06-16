Sheinbaum descarta reunirse con la CNTE a pesar de las nuevas protestas

Claudia Sheinbaum Pardo FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que se mantiene firme en su postura de no reunirse con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ya llevan dos semanas manifestándose en la Ciudad de México. Entre sus demandas se encuentra la petición de un mejor salario y la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007.

La mandataria volvió a explicar que cualquier tipo de negociaciones para llegar a un acuerdo en relación a las peticiones que han expresado, se tienen que seguir dando por medio de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El día de ayer, el secretario general de la sección 7 de Chiapas de la CNTE, Isael González, pro su parte enfatizó en que el cierre del dialogo directo es un gran error y advirtió que, por parte del magisterio, sus acciones de manifestación pueden convertirse en un futuro escenario de mayor organización.

González, igualmente, ha dado a conocer que la CNTE está dispuesta a que haya un encuentro con Sheinbaum, aún cuando el único propósito de este sea formalizar una respuesta negativa por parte del Gobierno. Su única condición es que se desarrolle “de frente, formal y con todo respeto”.