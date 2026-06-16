No caer en manos de cirujanos plásticos charlatanes, el precio es una señal de alerta

Cirugías plásticas Luis Eduardo Andrade, cirujano plástico estético recomendó verificar en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER), si un médico está certificado o no, para evitar caer en manos de charlatanes

Para todas las personas que consideren realizarse alguna intervención con un cirujano plástico, deben tomar en cuenta tres aspectos vitales: que el médico esté certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER), el costo: “si es muy barato, seguramente no es un médico certificado”, y el lugar, “si está peor que tu cochera, definitivamente ahí no”, advirtió el doctor Luis Eduardo Andrade Arroniz, cirujano plástico estético.

En entrevista con Crónica, el médico especialista, hizo un llamado a las personas en general, pero con especial énfasis a las mujeres a no caer en manos de charlatanes, ya que, subrayó “no puede ser posible que si un cirujano plástico certificado realice un procedimiento estético por 30 ó 40 mil pesos, si el costo estimado oscila entre 70 y 110 mil pesos, y por ejemplo, un par de implantes mamarios rondan los 1,500 dólares”.

El primer paso, indicó, es buscar en el Consejo de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y saber qué cirujano plástico sí está certificado y quién no, esto, antes de dejarse llevar por lo que pudiera ver en redes sociales, o qué tan famoso es un cirujano, hay que tener la certeza de que realmente es un profesional certificado.

La certificación es garantía de que el cirujano se mantiene en constante preparación, que está actualizado y cada cuatro años se va a certificar y demuestre que cuenta con la capacidad, los conocimientos y las habilidades.

“Si un cirujano plástico no cuenta con la certificación, ese es un foco rojo, no hay que operarse ahí”, señaló, al tiempo que hizo hincapié en que en el caso de los implantes mamarios, ninguno es de por vida, “se habla de que entre 10 a 15 años debe hacerse el cambio de un implante”.

Al respecto, resaltó que ha llegado al país una novedosa tecnología médica europea, PERLE de nueva generación de implantes mamarios de GC Aesthetics, para las mujeres que deciden hacerse una mamoplastia por motivos estéticos o con fines reconstructivos después de una mastectomía.

Es un implante que con biotecnología y nanotecnología “que hace que el implante se integre de mejor forma al cuerpo, haya menos seroma y menos contractura capsular”, además se logró una textura muy pequeñita para que se integre mejor a los tejidos y da una textura mucho más natural al tacto como glándula mamaria prácticamente normal, al contar con una superficie conocida como BioQ caracterizada por una baja rugosidad.

Luego de que la COFEPRIS dio su aprobación en abril pasado, el primer implante mamario se colocó a una joven de 30 años, en el Hospital Ángeles Andares, en Guadalajara “bajo los más altos estándares de calidad”.

Otra ventaja, abundó, es que se puede utilizar en primera o segunda fase de reconstrucción mamaria, cuando es necesario expandir el tejido para poner un implante mamario y este tipo de implante va a ayudar mucho, porque va a reducir la inflamación en el cuerpo y permite una más rápida incorporación de la mujer a sus actividades diarias.

Nueva imagen Denise se dice feliz con su nueva imagen, luego de un procedimiento estético que le ayudó a tener más volumen

Denise, feliz con su procedimiento estético

Denise compartió que su experiencia al convertirse en la primera paciente en realizarse este procedimiento con estos nuevos implantes mamarios, “es algo que quería hacer hace mucho tiempo, porque soy una persona que hago mucho ejercicio y la verdad es que no tenía mucho volumen”.

Yo quería usar blusas con un bonito escote pero que luciera “y eso es algo que no iba a lograr con nada más que poniéndome implantes”.

Contenta con su nueva imagen Denise señaló que los implantes se los colocaron un jueves, “y ese mismo día me dieron de alta y prácticamente no sentía ningún dolor, ni molestia y aunque sí estuve en reposo para la recuperación, la verdad es que el sábado ya salí a caminar me sentí muy bien todo el tiempo”.

Subrayó que su evolución fue totalmente satisfactoria y ya para el cuarto día ya había regresado a sus labores habituales e incluso ya va al gimnasio, “prácticamente mi vida ya es normal”.

“Mi recomendación para las personas que estén pensando en un implante mamario por cuestiones estéticas es que primero que nada, acudir a una revisión para saber qué tipo de implante le queda”.

Al respecto, el doctor Andrade Arroniz resaltó que este implante ofrece una recuperación más rápida y con cicatrices muy pequeñitas, al ser un procedimiento menos invasiva que permite a la paciente recuperarse más rápido pronta y no quede tanta evidencia de esa cirugía plástica.