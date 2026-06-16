Los homicidios dolosos bajan 46% desde septiembre del 2024

Marcela Figueroa FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, dio a conocer que, de acuerdo al seguimiento del promedio diario de homicidios dolosos, desde septiembre de hace dos años, a mayo del 2026, este crimen se ha reducido en un 46 por ciento.

Al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el promedio de homicidios diarios era de 86.9, a diferencia del mes que acaba de concluir, que cerró sus cifras en un promedio de 47.3. Se trata de una reducción que equivale a 39 casos menos por día. Asimismo, en los últimos doce años, en un periodo de enero a mayo, se registra el número más bajo desde el 2016.

La funcionaria federal, por otra parte, también explicó que el 54 por ciento de los casos de homicidios dolosos que ocurrieron en los primeros meses del 2026, se concentran en 8 entidades federativas. En primer lugar se encuentra Guanajuato con el 8.8%, seguido de Baja California con el 7.6%, Chihuahua con el 7.7%, Sinaloa con el 6.8%, Morelos con el 5.9%, Estado de México con el 5.9%, Guerrero con el 5.5% y Veracruz con el 5.3%.

En cambio los estados con el menor índice de homicidios son: Yucatán con 0.12%, Durango con 0.3% y San Luis Potosí igualmente con 0.3%.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, de igual manera, han tenido un impacto en la disminución de los homicidios en casi todo el país. Si se comparan los primeros cinco meses del 2025, con el mismo lapso del año presente, hay 28 entidades que presentan una disminución en su promedio diario. Entre estos, destacan San Luis Potosí con una reducción del 81 por ciento, a continuación Zacatecas con menos 63 por ciento y Quintana Roo con una disminución del 60.4 por ciento.

En tanto, en materia de los delitos de alto impacto de septiembre del 2024, a mayo del 2026, la tendencia que se presenta es también a la baja con un promedio diario de menos 31 por ciento. En el noveno mes de hace dos años el promedio de delitos de alto impacto era de 636.6, a diferencia del mes pasado que paso a ser de 437.7.

Otro indicador que muestra los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es el robo de vehículos con violencia a nivel nacional que se ha reducido en un 43% desde septiembre del 2024; de 149 delitos al día en promedio, paso a 85.7 registrados en mayo 2026.