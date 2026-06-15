Calendario Beca Benito Juárez 2026: no habrá pago dos días en junio ¡Que no te agarre desprevenido! Conoce cuáles son los días en los que no habrá pagos de la Beca Benito Juárez (@bbienestarmx)

Iniciaron los depósitos de la Beca Benito Juárez correspondientes a los meses de mayo-junio, y aquí te compartimos el calendario de pagos completo; conoce qué día te cae la beca.

Este lunes 15 de junio iniciaron los depósitos de la Beca Benito Juárez 2026, los cuales concluirán el viernes 26 de junio; sin embargo, existen dos días en los que no habrá pagos.

¿Qué días de junio se suspenden los pagos de la Beca Benito Juárez 2026?

De acuerdo con lo informado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el 20 y 21 de junio no se les depositará a los beneficiarios.

Esto se debe a que el 20 y 21 de junio caen en fin de semana, por lo que, al ser considerados inhábiles, esos días no habrá depósitos. La razón es que la Secretaría de Bienestar, la cual se encarga de administrar la dispersión de los pagos, únicamente realiza los depósitos en días hábiles.

Sin embargo, que el 20 y 21 de junio no haya depósitos no afecta a los beneficiarios, puesto que el calendario oficial de pagos no contempla estos días.

¿Cuál es el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez de junio 2026?

Si aún no conoces qué día debería caerte tu depósito de la Beca Benito Juárez de junio 2026, aquí te compartimos cuál es el calendario de pagos completo:

Lunes 15 de junio: letras A, B

letras A, B Martes 16 de junio: letra C

letra C Miércoles 17 de junio: letras D, E, F

letras D, E, F Jueves 18 de junio: letra G

letra G Viernes 19 de junio: letras H, I, J, K, L

letras H, I, J, K, L Lunes 22 de junio: letra M

letra M Martes 23 de junio: letras N, Ñ, O, P, Q

letras N, Ñ, O, P, Q Miércoles 24 de junio: letra R

letra R Jueves 25 de junio: letra S

letra S Viernes 26 de junio: letras T, U, V, W, X, Y, Z

Recuerda que los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de manera calendarizada, de acuerdo con la inicial del primer apellido, y que tu pago se deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar que se te entregó cuando te registraste.

¿De cuánto es el pago de la Beca Benito Juárez 2026?

El monto de la Beca Benito Juárez para junio de 2026 es de $1,900 pesos para todos los estudiantes de nivel medio superior, debido a que en esta ocasión no habrá pago doble.