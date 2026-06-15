¿Qué pasó en la México-Toluca? Reportan bloqueo y quema de vehículos Conoce si hay tráfico en la carretera México-Toluca, tras permanecer bloqueada por más de tres horas (@GN_Carreteras)

Tras más de tres horas cerrada, la carretera México-Toluca fue liberada, después de que pobladores mantuvieran un bloqueo por la tala clandestina.

Durante la tarde-noche de este lunes 15 de junio se registró un bloqueo total en la carretera libre México-Toluca, a la altura de El Zarco, en Ocoyoacac.

Durante el bloqueo se registró la quema de al menos dos camionetas, mientras que las vialidades en ambos sentidos de la carretera México-Toluca fueron liberadas hasta aproximadamente las 22:30 horas, según informó Guardia Nacional Carreteras en sus redes sociales.

¿Qué pasó en la carretera México-Toluca hoy?

De acuerdo con Guardia Nacional Carreteras, el bloqueo en la carretera México-Toluca se realizó en ambos sentidos cerca del km 032+400, a la altura de la localidad de Puerto las Cruces.

Mientras que diferentes reportes señalan que el bloqueo de hoy en la carretera México-Toluca habría iniciado después de que pobladores de Ocoyoacac interceptaran camionetas las cuales transportaban madera, presuntamente obtenida a través de la tala ilegal.

Tras haberlos interceptado, a manera de protesta, los pobladores habrían incendiado las camionetas, mismas con las que bloquearon la carretera México-Toluca durante la tarde de este lunes 15 de junio.

De acuerdo con lo denunciado por los pobladores de Ocoyoacac, la tala ilegal en comunidades como San Pedro Atlapulco ha afectado las áreas boscosas de la zona.

Asimismo, denunciaron la falta de acciones por parte de las autoridades ante la tala clandestina de árboles en dichas comunidades.

Tras el incendio de las camionetas, el bloqueo se mantuvo cerca de 3 horas, hasta que los manifestantes se retiraron y fueron retirados los vehículos por grúa.

¿Hay tráfico en la carretera México-Toluca?

A pesar de que la vialidad en ambos sentidos de la carretera México-Toluca fue liberada alrededor de las 22:30, esta aún podría presentar carga vehicular, por lo que se recomienda a los conductores utilizar alternativas viales como la Autopista México-Toluca.