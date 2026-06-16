Morena, PVEM y PT presentarán este miércoles ruta política rumbo al 2027; rechaza Ariadna Montiel desgaste de su partido

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel acusa un acoso políitico de la ultraderecha internacional contra su partido

La Alianza oficialista integrada por Morena, PVEM y PT presentará este miércoles su plan y ruta política rumbo a las elecciones para renovar 17 gubernaturas en los comicios del próximo año que arrancará con la emisión de su convocatoria este 22 de junio y el registro de las y los aspirantes a las 17 coordinaciones estatales que luego se convertirán en sus candidatos a esas entidades en juego en el 2027.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel , aseguró que hay buen ánimo y mucha unidad, entre la militancia morenista rumbo al inicio del proceso interno del partido y rechazó que se registre un desgaste rumbo al 2027 en la imagen del partido luego de la crisis en que se encuentra inmerso el movimiento tras las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros 9 implicados entre ellos el senador Enrique Inzunza, quien se encuentra desaparecido.

“Vamos a estar bien, no veo un desgaste, desde aquí en la ciudad tenemos gobernando casi 30 años y la gente sigue creyendo en nuestro proyecto, porque se han hecho las cosas bien. Ahí tuvimos un bache en el camino con (Miguel Ángel) Mancera, pero el proyecto está ahí”, consideró

Montiel desestimó los señalamientos de divisiones al interior de Morena y aseveró que por ello la importancia de llamar a la unidad partidista pues acusó que el partido vive un fuerte acoso político de la ultraderecha nacional e internacional para debilitarlos rumbo a los comicios del 2027 donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

“Estamos bien y al contrario, yo creo que hay mucha conciencia al momento político que vivimos del acoso a nuestro proyecto de nación, de gobierno por la ultraderecha internacional como lo hemos debido denunciando y que son ayudados por la oposición en México y en este momento hay mucha claridad de que la defensa de nuestro proyecto y de la nación y de la soberanía es lo fundamental y lo primero”, explicó

Entonces—agregó--, yo veo un buen ánimo, unidad, entendiendo el momento y de este momento va a trasladarse el 2027.

En conferencia de Prensa, Montiel aseveró que durante las reuniones que ha sostenido en 5 estados con aspirantes rumbo a 2027 se ha llamado a la unidad interna y que haya respeto en el proceso interno para evitar fracturas y divisiones.

“Lo que les hemos venido planteando es el plan de trabajo, plan de acción, defensa de la soberanía, de manera general, cómo vendrá el proceso y también, bueno, llamando a la unidad que haya mucho respeto”, explicó

Recalcó que será este miércoles cuando se detalla la ruta política y la convocatoria que se emitirá para que arranque el registro de las y los aspirantes de Morena, PVEM y PT que busquen convertirse en los coordinadores estatales de algunas de las 17 entidades que renovarán gubernatura en el 2027.

El registro de aspirantes arrancará el próximo 22 de junio con los registros —presenciales y digitales— de las y los aspirantes.

Acto seguido se harán encuestas vía telefónica y después casa por casa a mediados de julio para evaluar a los aspirantes.

A los más competitivos se les asignarán tareas como realizar asambleas, difundir logros de la transformación y en la Comisión Nacional de Elecciones se realizará una encuesta en viviendas para después definir las coordinaciones estatales.

Citlalli Hernández adelantó que a finales de este año tendrían elegidos a sus coordinadores territoriales, pero no mencionó fechas debido al proceso de evaluación que será más riguroso que en otras ocasiones.