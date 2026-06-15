Nombra Morena relevo de Andy López Beltrán en la Secretaria de Organización

Manuel Jesús Zavala, será el relevo de Andy López Beltrán en la secretaria de Organización de Morena

La dirigencia nacional de Morena nombró a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de Secretario de Organización del partido en sustitución de Andrés Manuel López Beltrán.

Zavala Salazar ha sido diputado local, presidente estatal de Morena en Campeche, candidato a la Presidencia Municipal de Campeche y Delegado Regional de Programas para el Bienestar

Fue Delegado Político de la presidenta Claudia Sheinbaum en Yucatán durante la contienda interna por la candidatura presidencial de Morena en el 2024.

El nuevo encargado de Organización es licenciado en Derecho y cuenta con una amplia trayectoria política y de servicio público en Campeche.

La Secretaría de Organización que tenía a su cargo Andy López Beltrán encabeza la movilización nacional, coordina y supervisa los trabajos territoriales, así como la estrategia electoral, y es la responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del padrón nacional de afiliados.

Asimismo, se integró a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, al secretario y delegado en funciones Manuel Zavala, y al secretario de Finanzas, Óscar del Cueto García, a la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento, que preside Citlalli Hernández Mora electa en el pasado Congreso Nacional.

En tanto, la Comisión Nacional de Elecciones se encarga de proponer al CEN las convocatorias y organizar los procesos electorales internos; recibe, analiza, valora y califica las solicitudes de quienes pretendan participar; participa en los procesos de insaculación; determina la inclusión de aspirantes en las encuestas; realiza ajustes para garantizar la paridad e inclusión de acciones afirmativas; resguarda la documentación relacionada a los procesos electorales.