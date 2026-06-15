Pago Beca Rita Cetina 2026 ¿Cuándo es el próximo depósito para estudiantes registrados? (Portal oficial de programas para el bienestar)

Las becas de Bienestar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública tienen como objetivo principal el apoyo a las familias y estudiantes de nivel básico para evitar la deserción escolar. Este beneficio se ha otorgado a alumnos de todo el país que se encuentran registrados y que continúan con sus estudios.

Con el cierre de ciclo escolar, muchos padres y tutores se cuestionan sobre si habrá un próximo pago de la Beca Rita Cetina durante los dos meses siguientes.

Ya que en agosto inicia el periodo escolar 2026-2027, las autoridades han informado que durante las vacaciones que corresponde a los meses de junio y julio este apoyo queda suspendido temporalmente.

¿Cuándo es la próxima entrega del apoyo de la Beca Rita Cetina?

Con base en el calendario de becas de ciclos anteriores, se prevé que el próximo depósito se realice en el mes de agosto, sin embargo, las autoridades correspondientes aún no han confirmado una fecha específica.

Los participantes de este beneficio deberán estar atentos a los canales oficiales para poder confirmar las fechas exactas en que se realizará nuevamente el depósito.

¿Los estudiantes recibirán un pago doble en agosto?

Las autoridades encargadas de este programa aclararon que no existe un depósito doble en el mes de agosto, ya que esta ayuda no se entrega de manera bimestre como otros programas que ofrece la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, la Beca Rita Cetina no opera bajo estos mismos esquemas.

Este subsidio económico representa un ingreso extra para las familias y los estudiantes que cuentan con este programa y que inician este nuevo ciclo escolar. Por eso es de suma importancia mantenerse atento a los comunicados de los canales oficiales del gobierno para conocer el estatus de esta nueva etapa y también debes:

Mantener activa tu tarjeta del Banco Bienestar

Tener a la mano los documentos del menor

Contar con la documentación de la madre, padre o tutor

Verificar las actualizaciones del padrón de beneficiarios

¿Cuánto van a depositar de la Beca Rita Cetina en agosto?

Recuerda que el monto es de 2 mil 500 pesos y es un apoyo extra para las familias mexicanas en la compra de útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado o cualquier material básico que se le solicite al estudiante.