Profeco, Conuee y Caname alertan por modelo de refrigerador de Hisense

Refrigerador Hisense modelo RT90N6WKX

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) y la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname) emiten una alerta para el refrigerador marca Hisense, modelo RT90N6WKX, distribuido por la empresa Comercializadora México Americana.

Debido a los ensayos realizados en laboratorio, la Profeco detectó que dicho modelo incumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2018, la cual regula los límites máximos de consumo de energía, métodos de prueba y etiquetado para refrigeradores y congeladores electrodomésticos en el país.

Por ello, la procuraduría reveló que el refrigerador evaluado consume más energía eléctrica de la permitida por la normatividad vigente para su categoría, lo que puede ocasionar un mayor gasto económico para las y los consumidores por un gran uso de electricidad durante su operación en comparación con el nivel máximo establecido por la NOM aplicable.

Asimismo, la Profeco compartió los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio:

● Consumo de energía anual obtenido del producto evaluado: 352.98 KWh/año

● Consumo máximo permitido por la norma oficial: 316.42 KWh/año

● Diferencia de consumo: 36.56 KWh/año

De tal modo que, la Conuee solicitó a la Comercializadora México Americana la prohibición inmediata de venta y enajenación de estos refrigeradores. Mencionó que la restricción se mantendrá vigente hasta que las unidades sean acondicionadas, reprocesadas, reparadas o sustituidas para cumplir con la ley.

Por último, la Profeco comunicó que vigilará que se respeten los derechos de las y los consumidores, por lo que pide reportar anomalías al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; en X: @Profeco y @AtencionProfeco; Facebook: ProfecoOficial; correos electrónicos denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

La Crónica de Hoy 2026