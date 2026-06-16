Segob registra más de 7 millones de apoyos que apuestan por jóvenes con educación, deporte y espacios de paz

Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez

El Gobierno de México ha realizado más de 7.1 millones de servicios y trámites a través de la estrategia Atención a las Causas, con la que busca acercar apoyos, actividades y programas directamente a las comunidades, especialmente para que niñas, niños y jóvenes cuenten con alternativas de desarrollo, recreación y formación.

Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que brigadas de servidores públicos continúan recorriendo colonias y comunidades casa por casa para acercar servicios y evitar que las juventudes queden excluidas por falta de oportunidades.

“Como ha señalado nuestra Presidenta, a todos los jóvenes: no dejen que nadie les robe sus sueños. Ustedes pueden ser lo que quieran ser”, expresó la funcionaria.

Rodríguez destacó que uno de los objetivos es ampliar las oportunidades educativas, por lo que se abrirán 200 mil nuevos espacios para cursar el bachillerato en todo el país.

Además, señaló que ya hay más de 385 mil jóvenes interesados en iniciativas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Unen al Barrio y Reconecta con la Paz, este último enfocado en ofrecer espacios de participación, formación y desarrollo personal.

“Detrás de cada nuevo plantel hay un joven que podrá seguir estudiando, que no tendrá que abandonar sus metas, y una familia con nuevas alternativas para el futuro”, indicó.

La titular de Gobernación aseguró que la estrategia parte de un principio claro: que el gobierno llegue hasta donde están las juventudes y no esperar a que ellas acudan a las oficinas públicas.

En materia deportiva, informó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) trabaja con los 32 organismos estatales del ramo para fortalecer el programa Ponte Pila a nivel nacional. También continúa la estrategia Boxeando por la Paz, mediante la cual boxeadores profesionales y entrenadores conviven con niñas, niños y jóvenes para compartir experiencias y fomentar hábitos positivos.

Por otra parte, el Instituto Mexicano de la Juventud mantiene acciones permanentes para promover la lectura. De acuerdo con el reporte, se han realizado más de 100 conferencias en las 32 entidades del país, distribuido miles de libros y logrado la participación de más de un millón de jóvenes.

La secretaria convocó además a participar en la Jornada Nacional de Murales y Mosaicos por el Amor y la Libertad, programada para el próximo 25 de junio.

Asimismo, destacó el alcance del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, impulsado por la Secretaría de Cultura, que ha llevado actividades artísticas a distintas entidades. Como ejemplo, mencionó que la agrupación Panteón Rococó registró una asistencia récord durante una presentación realizada en Nezahualcóyotl.

También invitó a las juventudes de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y Oaxaca a mantenerse pendientes de las actividades culturales previstas entre julio y septiembre.

En cuanto a la atención comunitaria, explicó que mediante las Ferias de Paz se acercan servicios de salud, orientación, programas sociales y actividades culturales directamente a la población.

Como resultado de estas acciones territoriales, se han entregado más de 83 mil documentos de identidad, entre ellos 52 mil actas de nacimiento.

Rodríguez informó además que las Mesas de Paz han permitido recuperar espacios públicos que antes permanecían abandonados o sin uso, para destinarlos a actividades deportivas, culturales y de convivencia vecinal.

A ello se suma la instalación de Consejos de Paz y Justicia Cívica. Tras la incorporación del Estado de México el pasado 28 de mayo, actualmente operan 512 consejos en 14 entidades del país, con el propósito de detectar y atender problemáticas como violencia familiar, consumo de sustancias y abandono escolar.

Por otra parte, a través del Tianguis del Bienestar se han visitado 32 municipios y 87 localidades, donde se han distribuido gratuitamente tres millones de artículos nuevos decomisados en aduanas, beneficiando a cerca de 395 mil personas.

Entre las comunidades atendidas se encuentran Coatzingo y Alcozacán, en el municipio de Chilapa, Guerrero, mediante un esfuerzo conjunto entre diversas dependencias federales.

Finalmente, la secretaria informó que la campaña Sí al Desarme, Sí a la Paz ha permitido el canje voluntario y anónimo de 11 mil 139 armas de fuego desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica.

Además, niñas y niños han intercambiado juguetes bélicos por juguetes educativos, como parte de una estrategia que busca fomentar una cultura de paz desde la infancia.