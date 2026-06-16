Revisión del T-MEC se prolongará hasta el 2027 entre aranceles e incertidumbre: IMCO

Se prevé que el 1 de julio arranque la revisión formal del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá

A menos de dos semanas de que arranque la revisión formal del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá este 1 de julio, el escenario más factible de ocurrir —dadas las condiciones actuales— es una evaluación prolongada hasta 2027, con incertidumbre elevada sobre los términos de renovación del acuerdo y con los aranceles vigentes durante el proceso de negociación.

Así lo previó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien aseguró que esto no significa que el T-MEC está en riesgo de desaparecer, sino que las condiciones bajo las cuales México competirá dentro de la región durante la próxima década se definirán en este proceso marcado por la incertidumbre que le imprime el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Recalcó que para los inversionistas alemanes y europeos con presencia en México, el mensaje clave es que México s sigue siendo la plataforma estratégica más competitiva para acceder al mercado norteamericano.

“Los ajustes y exigencias que vendrán de la revisión también representan una oportunidad para profundizar la integración regional”, establece

La del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya está en marcha pero el punto de partida de nuestro país de cara a la revisión formal de ese acuerdo comercial establecido el 1 de julio de 2026, conforme al artículo 34.7 del T-MEC.

Recuerda que mientras Washington impuso aranceles de hasta 50% a sus principales socios, las exportaciones mexicanas que cumplen reglas de origen han conservado su acceso preferencial al mercado estadounidense.

Como resultado, en abril de 2026, México se consolidó como el primer proveedor de importaciones de Estados Unidos, con una participación de 16.9% del total, por encima de la Unión Europea (16.3%), Canadá (11.7%) y China (6.6%).

Esto es posible gracias a que su tasa arancelaria implícita —de apenas 3.6%— está entre las más bajas de los grandes socios comerciales de ese país, frente a 7.4% de la UE, 8.6% de Alemania y 21.0% de China, agrega

El análisis del IMCO advierte que la tarea concreta para México en esta negociación es preservar y consolidar la ventaja que hasta ahora ha conservado a partir del T-MEC.

Ello , además fortalecer el cumplimiento de reglas de origen, reducir la dependencia de insumos provenientes de Asia, modernizar los procesos aduaneros y coordinar posiciones con Canadá frente a las demandas de Washington en materia de energía, propiedad intelectual e inversiones chinas.

En esta investigación se muestra que, en el entorno comercial más proteccionista que ha vivido Estados Unidos en décadas, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha demostrado ser el único tratado de esta naturaleza que ha preservado su valor relativo.