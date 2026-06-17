Arranca desbandada de senadores y diputados oficialistas rumbo al 2027; cascada de licencias en la Permanente

Morena en el Senado (Mario Jasso)

A unos días de que se emita la convocatoria en Morena rumbo al 2027, las y los senadores de Morena iniciaron la desbandada y ya solicitaron licencia a sus cargos para registrarse a partir del lunes como aspirantes a coordinadores estatales de alguna de las 17 entidades donde se renovarán las gubernaturas el próximo año.

La Comisión Permanente dará entrada hoy a las solicitudes de licencia de legisladores de la 4T que aspiran a ese cargo lo mismo de Morena, PVEM y PT.

Hasta ayer 7 senadoras y senadores de la alianza oficialista ya habían solicitado su licencia a la Comisión Permanente pero se espera que esta cifra aumente este miércoles pues es requisito en Morena para poder registrarse a uno de esos cargos según la convocatoria.

Destaca la solicitud de licencia del senador de Morena Félix Salgado Macedonio pese al candado estatutario en Morena que prohíbe el nepotismo en los cargos de elección popular.

Salgado Macedonio es padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado por ml cual está imposibilitado para contender por esa gubernatura en esta ocasión.

No obstante ello, el polémico senador hizo llegar su solicitud para dejar de manera indefinida su escaño en cuanto la dirigencia nacional de Morena anunció que a partir del próximo lunes comienzan los registros para inscribirse a las convocatorias de las elecciones estatales.

Para entonces, los legisladores deben haber pedido licencia al cargo. Hasta anoche la Permanente había recibido siete solicitudes : la de Salgado Macedonio, la de Beatriz Mojica, que va pelear también por ser la candidata a la gubernatura de Guerrero.

Asimismo de la senadora Jasmine Bugarín, del PVEM, que aspira a contender por el gobierno de Nayarit; su compañero de bancada, Waldo Fernández, que busca la de Nuevo León, y la morenista Lorenia Iveth Valles Sampedro, por el de Sonora.

También hicieron llegar ya sus solicitudes de licencia por tiempo indefinido, a partir de ayer, los diputados de Morena Graciela Domínguez y Raymundo Vázquez Conchas, aspirantes a las candidaturas a los gobiernos de Sinaloa y Tlaxcala, respectivamente.

Se espera que otros oficios lleguen hoy por la mañana o durante la sesión de la Permanente. Los morenistas Raúl Morón y Celeste Ascencio buscan la coordinación estatal de Michoacán, Pavel Jarero, de Morena en Nayarit.

En Baja California Julieta Ramírez y Armando Ayala.

Las morenistas Ana Lilia Rivera, Beatriz Silva y Verónica Díaz buscan la candidatura a los gobiernos de Tlaxcala, Querétaro y Zacatecas.

Lo mismo la petista, Geovanna Bañuelos en Zacatecas.

En caso de no ser elegidos, todos ellos podrán regresar a sus escaños.