¿Te pueden rastrear por el IMEI de tu celular y puede servir para encontrar uno perdido o robado?

¿Para qué sirve el IMEI? Es un código único de 15 dígitos que identifica a cada teléfono móvil en el mundo. (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

Perder el teléfono celular o sufrir un robo suele generar una pregunta inmediata: ¿es posible localizar el dispositivo utilizando únicamente el número IMEI?

La respuesta corta es sí, pero no de la forma en que muchas personas imaginan.

En internet abundan páginas y aplicaciones que prometen rastrear cualquier teléfono a través de su IMEI en cuestión de minutos.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que gran parte de estas herramientas son engañosas o no tienen acceso real a la información necesaria para localizar un dispositivo.

Por ello, conocer cómo funciona realmente este código puede evitar fraudes y falsas expectativas.

¿Qué es el IMEI y para qué sirve?

El IMEI, siglas de International Mobile Equipment Identity, es un código único de 15 dígitos que identifica a cada teléfono móvil en el mundo.

Puede compararse con una huella digital del dispositivo, ya que no existen dos equipos legítimos con el mismo número.

Este código permite a fabricantes y operadores reconocer cada aparato dentro de las redes de telecomunicaciones.

Los usuarios pueden consultar su IMEI marcando *#06# desde el teclado del teléfono o revisando la información del dispositivo en los ajustes del sistema.

¿Realmente el IMEI sirve para rastrear un celular perdido o robado?

Técnicamente sí, pero el proceso no está al alcance de cualquier persona.

Las compañías telefónicas pueden identificar qué dispositivos están conectados a sus redes mediante el IMEI, pero la información relacionada con la ubicación de un usuario está protegida por normas legales y de privacidad.

En la mayoría de los casos, el acceso a esos datos requiere la intervención de autoridades competentes y procedimientos específicos relacionados con investigaciones oficiales.

Por ello, una persona común no puede introducir un IMEI en una página web y obtener la ubicación exacta de un teléfono en tiempo real.

Entonces, ¿para qué sirve?

Uno de los usos más importantes del IMEI es el bloqueo de dispositivos robados.

Cuando un usuario reporta el robo de un equipo ante su operador telefónico, el número puede ser incorporado a bases de datos compartidas entre compañías para impedir que el aparato siga funcionando en determinadas redes móviles.

Esto reduce el valor comercial del teléfono robado y dificulta su reutilización.

Además, el IMEI permite verificar si un dispositivo tiene reportes de robo antes de comprarlo de segunda mano.

Expertos en ciberseguridad advierten que muchas páginas prometen localizar teléfonos únicamente con el IMEI para atraer usuarios y recopilar información personal.

Algunas solicitan pagos, registros o descargas de software que no ofrecen resultados reales.

Otras pueden intentar obtener datos sensibles como correos electrónicos, números telefónicos o información bancaria.

Por ello, se recomienda desconfiar de cualquier servicio que asegure localizar un dispositivo únicamente introduciendo el IMEI en un sitio web.

¿Cuál es la mejor forma de encontrar un celular perdido?

Actualmente existen herramientas mucho más efectivas que utilizan la conexión a internet y las cuentas personales de los usuarios.

En Android, por ejemplo, está disponible la función “Encontrar mi dispositivo”, mientras que Apple ofrece la herramienta “Buscar”.

Estos sistemas permiten ubicar equipos, reproducir sonidos, bloquear el acceso o incluso borrar la información almacenada de forma remota.