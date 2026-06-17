Potencial ciclón tropical ‘Uno’: los estados que podrían verse afectados por lluvias intensas en los próximos días

Más lluvias El potencial ciclón tropical "Uno" podría provocar precipitaciones en distintos estados del país. (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

La temporada de huracanes en México apenas comienza, pero las autoridades meteorológicas ya mantienen bajo vigilancia al potencial ciclón tropical ‘Uno’, un sistema que se desarrolla en aguas del Golfo de México y que podría provocar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en diversas regiones del país.

Aunque el fenómeno aún no alcanza la categoría de tormenta tropical, especialistas advierten que las condiciones atmosféricas son favorables para que continúe fortaleciéndose durante los próximos días.

La evolución del sistema ha despertado preocupación entre habitantes de estados costeros y autoridades de Protección Civil, que ya comenzaron a emitir recomendaciones preventivas ante posibles afectaciones.

¿Qué es un potencial ciclón tropical?

Un potencial ciclón tropical es un sistema meteorológico que todavía no reúne todas las características para ser clasificado como tormenta tropical, pero que presenta altas probabilidades de desarrollo.

Esta categoría permite a las autoridades emitir alertas anticipadas para que la población tome precauciones antes de que el fenómeno alcance una mayor intensidad.

De acuerdo con especialistas, estos sistemas pueden fortalecerse rápidamente cuando encuentran aguas cálidas y condiciones atmosféricas favorables, algo común durante la temporada de huracanes en el Atlántico.

Por esa razón, los pronósticos suelen modificarse constantemente conforme se obtiene nueva información satelital y de modelos meteorológicos.

¿Qué estados podrían resultar afectados?

Los primeros reportes del Servicio Meteorológico Nacional indican que los mayores efectos podrían registrarse en estados cercanos al Golfo de México.

Entre las entidades bajo vigilancia destacan Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y algunas zonas de San Luis Potosí, donde podrían presentarse lluvias fuertes a intensas acompañadas por rachas de viento.

Además de las precipitaciones, las autoridades monitorean el riesgo de crecidas en ríos y arroyos, así como posibles inundaciones urbanas en ciudades con problemas de drenaje.

Las zonas costeras también podrían experimentar oleaje elevado y condiciones peligrosas para embarcaciones menores.

Aunque muchas personas asocian estos fenómenos únicamente con precipitaciones, los principales daños suelen ocurrir por inundaciones repentinas, deslaves y afectaciones en infraestructura.

Incluso sistemas que no alcanzan la categoría de huracán pueden provocar emergencias importantes cuando descargan grandes cantidades de agua en pocas horas.

Por ello, Protección Civil recomienda evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejado de zonas inundadas y seguir exclusivamente la información emitida por fuentes oficiales.

También se aconseja identificar refugios temporales y rutas de evacuación en comunidades consideradas vulnerables.

Los pronósticos internacionales anticipan una temporada de huracanes con actividad por encima del promedio histórico en el Atlántico.

Factores como la temperatura superficial del mar y determinadas condiciones climáticas globales podrían favorecer la formación de varios sistemas tropicales durante los próximos meses.

La temporada comenzó oficialmente el 1 de junio y concluirá el 30 de noviembre, periodo durante el cual las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre zonas con potencial ciclónico.