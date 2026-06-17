Francia apuesta por México como destino de inversiones y mayor intercambio comercial

Embajadora de Francia en México, Delphine Borione (EFE)

México se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para la inversión francesa gracias a la coincidencia entre los objetivos del Plan México y el acuerdo global modernizado con la Unión Europea (UE), una combinación que podría impulsar tanto las inversiones como el comercio entre ambos países.

Así lo señaló la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, quien afirmó que existe un creciente interés de empresas francesas por ampliar su presencia en territorio mexicano, especialmente en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico.

La diplomática explicó que actualmente las inversiones francesas tienen una fuerte presencia en áreas como la industria automotriz, aeronáutica, farmacéutica, agrícola y agroalimentaria, además de energía e infraestructura, incluida la construcción de trenes.

Borione destacó que muchas compañías francesas instaladas en México ya operan como parte de las cadenas productivas nacionales. Señaló que producen bajo el distintivo “Hecho en México”, cuentan con plantas de gran escala, generan empleos para trabajadores mexicanos y participan en procesos de transferencia tecnológica.

La embajadora relacionó este escenario con la visita realizada por el presidente francés Emmanuel Macron a México en noviembre de 2025, cuando firmó junto con la presidenta Claudia Sheinbaum una declaración conjunta para reafirmar la asociación estratégica entre ambas naciones.

Según explicó, el acuerdo modernizado entre México y la UE permitirá facilitar aún más el intercambio comercial mediante la eliminación de algunos aranceles, mayores facilidades para la inversión y la simplificación de diversos procesos administrativos.

Recordó que desde la entrada en vigor del primer acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, los intercambios económicos entre ambas partes se han multiplicado por cuatro, por lo que considera que todavía existe un amplio margen para seguir creciendo.

En ese contexto, estimó que el comercio bilateral podría aumentar entre 20 y 30 por ciento, una proyección que coincide con los cálculos realizados por el sector empresarial mexicano.

Empresas y nuevas oportunidades de negocio

La representante francesa adelantó que en los próximos meses se llevarán a cabo nuevas misiones comerciales para fortalecer los vínculos económicos.

Entre ellas destacó la participación de empresas mexicanas en eventos que se realizarán en París, como Choose France, encuentro enfocado en atraer inversiones, y VivaTech, considerado uno de los foros más importantes del mundo en materia de innovación y nuevas tecnologías.

Además, anunció que Francia organizará una semana económica en México durante octubre, con la intención de convertirla en un encuentro anual enfocado en distintos sectores productivos.

Borione mencionó que entre las empresas francesas con presencia destacada en México se encuentran Safran, Airbus, Total, Engie, Sanofi y Alstom, varias de ellas vinculadas a proyectos relacionados con energías renovables y transición verde.

México también gana terreno en Europa

La embajadora resaltó que la relación económica es de doble vía y puso como ejemplo la presencia de compañías mexicanas que han logrado expandirse exitosamente en Europa.

Entre ellas mencionó a Bimbo, Alsea y Cemex, empresas que han consolidado operaciones en territorio europeo y que reflejan la capacidad de los negocios mexicanos para competir en mercados internacionales.

“Las empresas mexicanas son las más importantes de toda Latinoamérica en Francia. Son las más presentes y eso demuestra su capacidad para llegar al mercado europeo”, concluyó la diplomática.