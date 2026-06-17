Río revuelto en el Monte de Piedad: clientes piden congelar intereses... y hasta amagan con sumarse a protestas

Huelga interminable CIUDAD DE MÉXICO, 07ENERO2026.- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad declaró que no hay avance para levantar la huelga que estalló el primero de octubre pasado. Arturo Zayún González, secretario general de la organización gremial, expuso que “no hemos llegado a ninguna conclusión”, por lo que se acordó un nuevo encuentro para el jueves próximo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Mientras continúa la incertidumbre en torno al conflicto laboral que afecta las operaciones del Nacional Monte de Piedad, algunos clientes comienzan a expresar su preocupación por los costos que siguen acumulándose sobre los artículos que dejaron en empeño... y hasta amagan con realizar protestas.

Una de ellas es Aída Trejo, quien asegura que nunca había enfrentado una situación similar y cuestiona que los usuarios continúen pagando refrendos mientras sus pertenencias permanecen resguardadas por la institución.

“Exactamente en estos días he estado pensando y digo: ¿por qué caramba tengo que estar yendo a pagar al Oxxo intereses sobre intereses y mis prendas bien gracias?”, comentó en entrevista.

La inconformidad de clientes como Aída se suma a la incertidumbre que viven miles de personas que utilizan el empeño como una alternativa para obtener liquidez inmediata y que temen perder sus prendas, por las cuales siguen pagando refrendos, pese a la huelga.

Al respecto, la institución ha asegurado que todos los bienes se encuentran bajo resguardo y bajo fuertes medidas de seguridad.

“El punto no sólo es que estén seguros, el punto es que por qué voy a pagar más intereses si lo que yo quiero es mi joya, por qué voy a liquidar algo que no puedo tener, es ilógico que sigan cobrando intereses”, es uno de los comentarios que aparecen en las redes sociales del Monte de Piedad.

Para muchos usuarios, el temor principal es que los plazos sigan avanzando y los costos aumenten sin que exista claridad sobre cuándo podrán recuperar sus artículos.

Huelga Nacional Monte de Piedad La institución, una de las más antiguas del país, lleva casi un año de conflicto laboral.

Monte de Piedad: crece el enojo de los usuarios ante la incertidumbre de sus prendas... y dinero

Aída Trejo considera que, ante las afectaciones que podría generar el conflicto, la institución debería analizar medidas extraordinarias para proteger a quienes tienen prendas empeñadas. Entre ellas menciona la posibilidad de congelar los intereses mientras se normaliza la situación.

“Nunca había pasado esto. Y se dice que en río revuelto, ganancia de pescadores. Ojalá salga beneficiada de esto”, expresó.

Incluso, la usuaria planteó que los clientes podrían organizarse para exigir respuestas más concretas sobre el futuro de sus pertenencias y los pagos que continúan realizando.

“Como le dan ganas a uno de unirse a la huelga, juntar a la gente como yo y exigir congelamiento o devolución de las prendas por no cumplir su contrato que nos dan”, señaló.

Hasta el momento, la principal preocupación de quienes tienen artículos empeñados es conocer qué ocurrirá con los plazos de refrendo, los intereses acumulados y las condiciones para recuperar sus bienes.