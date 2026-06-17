Arrancan Morena, PVEM y PT carrera al 2027; presentan calendario de registro para aspirantes

Las dirigencias nacionales de Morena, PVEM y PT presentan la ruta para elegir a sus coordinadores estatales rumbo al 2027

Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) arrancaron sus procesos internos para definir a los coordinadores estatales en los 17 estados que renovarán sus gubernaturas el próximo año para lo cual la lanzaron su convocatoria que establece los registros de los aspirantes del 22 al 27 de junio próximo donde el método de elección será la encuesta.

En principio la idea es registrar aspirantes en las 17 entidades, aunque la definición en el caso de San Luis Potosí “será en otro momento”, aclaró la presidenta de la mesa de alianzas de la Coalición oficialista, Citlalli Hernández.

Cabe recordar que el candado estatutario de Morena sobre nepotismo impide apoyar a la esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ruth González, quien es el perfil que impulsa el propio mandatario de esa entidad, Ricardo Gallardo así como la dirigencia nacional del PVEM.

En conferencia de prensa, las dirigencias nacionales de los tres partidos trazó la “ruta política” que llevará la elección de los coordinadores estatales a las 17 entidades que luego se convertirán en los candidatos de esa alianza oficialista.

Citlalli i Hernández aseveró que si bien se esperan decenas de aspirantes a cada una de las entidades solo se aceptarán 6 perfiles en total para que sean sometidos a la encuesta que definirá a los coordinadores estatales rumbo al 2027.

Para ello cada partido realizará su proceso interno a fin de proponer a sus perfiles más competitivos.

¿VA FÉLIX SALGADO?

Hernández se refirió a la posibilidad de que el senador Félix Salgado Macedonio pueda registrarse para aspirar a la coordinación estatal de Guerrero luego de que solicitó licencia en el Senado pese al candado estatutario de Morena que le impide ser electo para ese cargo en este proceso electoral.

Reconoció que Salgado Macedonio si puede registrarse para ese proceso pero será la comisión de elecciones de Morena la que valide o no esa candidatura derivado de ese candado estatutario.

La conferencia de prensa contó con la participación de los dirigentes nacionales de Morena, Ariadna Montiel, Alberto Anaya, líder nacional del PT y Karen Castrejón, líder del Partido Verde así como Citlalli Hernández, presidenta de la comisión de elecciones.

El WTC será el centro de operaciones para el registro de aspirantes

Con el objetivo de a garantizar orden y control durante el proceso, Morena y sus aliados determinaron que todos los registros se realizarán de manera presencial en las instalaciones del World Trade Center (WTC), donde se concentrará la recepción y revisión de documentos de los interesados.

Las dirigencias explicaron que este esquema permitirá evaluar cada perfil bajo criterios uniformes y evitar aglomeraciones.

Además, el calendario fue dividido por bloques estatales para agilizar el proceso y facilitar la organización de la semana de procesos internos, la cual comienza el próximo lunes 22 de junio y se extenderá hasta el sábado 27 de junio.

SEDES Y HORARIOS

Para el registro de aspirantes

Lunes 22 de junio será

* Aguascalientes

* Baja California

* Baja California Sur

* Campeche

Martes 23 de junio

* Chihuahua

* Colima

* Guerrero

Jueves 25 de junio

* Michoacán

* Nayarit

* Nuevo León

Viernes 26 de junio

* Querétaro

* Quintana Roo

* San Luis Potosí

* Sonora

Sábado 27 de junio

* Sinaloa

* Tlaxcala

* Zacatecas