“Muéstrenme otro país en el mundo que haya bajado en 20 meses a la mitad los homicidios”: Sheinbaum reconoce baja histórica de este delito

Seguridad Sheinbaum afirmó reducción en homicidios. (cuartoscurto)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que la tasa de homicidios ha bajado casi la mitad. Mostró datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

¿Menos homicidios?: Esto dijeron ayer en la mañanera

Los datos los proporcionó Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP. Según las gráficas presentadas durante la conferencia, los homicidios dolosos redujeron de 86.9 al día en diciembre de 2024 a 47.3 homicidios diarios en mayo de 2026, a 20 meses del inicio de gobierno de la actual mandataria.

Esto representaría un 46% de reducción, lo cual se traduce a aproximadamente 39 homicidios diarios menos. Es también la menor cifra de homicidios en 12 años.

Destacaron también que 8 entidades federativas concentran 54% de los homicidios. Estas son: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Estado de México, Guerrero y Veracruz. 28 entidades presentaron una reducción en su tasa de homicidios.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la reducción de homicidios?

“Muéstrenme otro país en el mundo que haya bajado en 20 meses a la mitad los homicidios dolosos con una situación como la que se vive en México”, dijo la presidenta con relación a las cifras presentadas durante la conferencia.

Se tomó el tiempo de agradecer a su gabinete de Seguridad. “Mi aplauso, mi reconocimiento, mi admiración, son servidores públicos excepcionales”, comentó. Entre los mencionados estaban Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional; Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y la ya mencionada Marcela Figueroa.