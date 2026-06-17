Secretaría de Energía anuncia más de 45 mil obras de electrificación

Plan de electrificación FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, dio a conocer que, como parte de los cambios que se hicieron en la Reforma del sector energético hace dos años, desde el 2024 se ha estado trabajando en un proyecto que contempla a más de 45 mil obras de electrificación.

Las modificaciones principales de la Reforma fueron el reconocimiento y la inclusión del concepto de justicia energética. Con la sobras de electrificación, se busca que los conceptos no se queden únicamente en el papel, en su lugar, la idea es que sea un ejercicio que derive en resultados efectivos. Esto implica que para el 2028 “se llegue prácticamente al cien por ciento de todos los hogares con alguna forma de electrificación”, añadió González Escobar.

El plan de electrificación tiene el objetivo de llegar a las localidades que por años han sido excluidas del desarrollo, alcanzando así la cobertura del 99.99 por ciento de todo el país.

Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por su parte, detalló que de acuerdo al plan de electrificación hace falta que 8,247 localidades reciban el servicio ya detallado.

Para que en el 2028 sea posible llegar el 99.99 por ciento de cobertura, la iniciativa cuenta con una inversión de 21,377 millones de pesos, y un plan escalonado que se ha estado llevando de manera progresiva en todas las regiones de México.

Calle Alor, también comentó que la meta establecida es una respuesta a “la naturaleza dinámica del sistema electico. Todo esto obedece al crecimiento que tiene el país; más viviendas, más escuelas, más centros de salud y comunidades que requieren conexiones eléctricas”.

En el 2026, y como parte de la priorización de las zonas históricamente ignoradas, los esfuerzos se están integrando en: en el Pueblo Seri, en Sonora se realizará una obra que beneficiara a más de 100 habitantes; en Nuevo Lato, Sinaloa, se trabajará en tres obras en beneficio de más de 600 personas y San Quintín, Sonora, van a ser 30 obras que beneficiarán a casi 8 mil personas.

En Michoacán, asimismo, se están realizando más de 700 obras en beneficio de 18,890 personas, en la Sierra Tarahumara se concluirán 918 obras que beneficiarán a más de 8 mil personas “y en total de los pueblos originarios haremos 1,520 obras para el beneficio de 39,000 personas.