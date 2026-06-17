“Tigres Cemex en tu Comunidad” ayuda a fortalecer comunidades a través del deporte

“Tigres Cemex en tu Comunidad”

Cemex celebró la clausura del ciclo escolar 2025-2026 y de su iniciativa “Tigres Cemex en tu Comunidad” con la cual finalizó el primer año de actividades que promueven el deporte en distintos espacios de Monterrey para impulsar la convivencia, el bienestar y el desarrollo de las comunidades.

El silbatazo final marcó el cierre de una temporada, pero también el resultado de un año en el que cientos de niñas, niños y jóvenes encontraron en el fútbol mucho más que un deporte. Durante este primer año aprendieron el valor del trabajo en equipo, fortalecieron hábitos saludables y construyeron amistades.

Este programa tuvo presencia en seis escuelas, una Casa del Adulto Mayor y el Centro de Bienestar Familiar Zarco del DIF Monterrey, con un alcance superior a 700 personas que realizaron actividades deportivas y formativas, fortaleciendo su salud física y emocional, al mismos tiempo que ponian en práctica valores como el respeto, la cooperación y la resiliencia.

Durante la clausura estuvieron presentes estudiantes, familias y representantes de las instituciones participantes y se jugó un torneo relámpago que llenó la mañana de emoción y entusiasmo. Cada escuela participó con equipos femeniles y varoniles que demostraron talento, disciplina y una actitud dentro y fuera de la cacha.

Además participaron miembros de DIF Monterrey, representantes del Club Tigres y directivos de Cemex, quienes celebraron junto a las comunidades los logros alcanzados durante este primer año del programa.

“En Cemex estamos convencidos de que el fútbol puede ser un vehículo para fortalecer comunidades, impulsar hábitos positivos y sembrar valores que acompañarán a las nuevas generaciones durante toda su vida”, señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Con iniciativas como “Tigres Cemex en tu Comunidad”, la compañía continúa impulsando espacios que fortalecen la convivencia y generan un impacto positivo en las comunidades.