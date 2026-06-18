Bloqueo de SMS y saturación de wifi, principales afectaciones para líneas vinculadas a CURP

Ricardo Castañeda, director de política regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió que la mayor afectación para los usuarios que no vinculen su línea de telefonía celular con su Clave Única de Registro de Población (CURP) sufrirán el bloqueo de mensajes de texto SMS, lo mismo que podrían enfrentarse a redes wifi sobresaturadas que presenten fallas.El directivo aseguró que las aplicaciones que requieran del servicio de SMS para asuntos como validación de operaciones bancarias, recuperación de contraseñas e inicio de sesiones verán limitado su funcionamiento. Y aunque las aplicaciones móviles de bancos, servicios y redes sociales ligadas a las líneas que queden fuera del registro seguirán funcionando, siempre que el celular esté conectado a WiFi, el usuario no podrá operar sus aplicaciones si se conecta a los datos que consigue con prepago y pospago.Castañeda recordó que la disposición oficial señala que el próximo 1º de julio, aquellas líneas que no se hayan registrado serán bloqueadas hasta que se realice la vinculación. Al tiempo, alertó que existe el riesgo de que la red wifi se sature y no funcione de manera continua, como sucedió en la pandemia de covid-19, en el escenario de que la mayoría de los usuarios no se registren, pues al 12 de junio, casi 85 millones de líneas (de un universo de 144) no habían realizado el proceso. “En pandemia dejamos de usar la red celular y le metimos una sobrecarga a la red inalámbrica fija de wifi. Todos nos fuimos de 30 a 50 o 100 megas, etcétera, pero los operadores no podían invertir en fibra óptica de un día a otro. Entonces, tenemos ese riesgo”, amplió.

El funcionario aseveró que el servicio de mensajería SMS es básico en operaciones bancarias dado que permite la autenticación, paso crucial para que las instituciones financieras y empresas verifiquen que quien está pagando es quien realmente ordena la operación. Asimismo, los SMS son utilizados para prevenir fraudes, ya que cuando efectivamente provienen de los bancos, los usuarios reciben mensajes de retiros, depósitos, transferencias y compras; los bancos que ofrecen retiros y depósitos a inversiones desde la aplicación deben proporcionar antes el código, que se envía por SMS.Otro escenario: al no realizar la vinculación de línea telefónica con la CURP, los datos celulares quedarán deshabilitados para hacer check in en los vuelos y usar aplicaciones de traslado como Uber y de ubicaciones, como Waze.