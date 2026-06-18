Profeco atiende más de 400 casos durante la primera semana del Mundial 2026

Mundial Profeco

En la primera semana del Mundial de Futbol 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) brindó 297 asesorías e intervino en 126 conciliaciones para resolver conflictos entre consumidores y proveedores, principalmente relacionados con vuelos, boletos y servicios turísticos.

La dependencia informó que las acciones corresponden al periodo del 11 al 17 de junio, como parte del operativo especial implementado para proteger los derechos de los aficionados nacionales e internacionales que visitan el país durante la justa deportiva.

Consultas, conciliaciones y asesorias

De acuerdo con la Profeco, las principales consultas recibidas a través del Teléfono del Consumidor, las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) y los módulos instalados en ciudades sede estuvieron relacionadas con dudas sobre los derechos de las personas consumidoras, cobros indebidos, falta de información y trámites que ofrece la institución.

En cuanto a las conciliaciones, la mayoría se realizó en los módulos de atención ubicados en los principales aeropuertos del país, donde se resolvieron casos por pérdida de vuelos, demoras, cancelaciones, cambios de itinerario, cobros indebidos y falta de información. Entre las aerolíneas involucradas estuvieron Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, American Airlines e Iberia.

Además, los módulos aeroportuarios otorgaron 285 asesorías a viajeros, principalmente por cancelaciones, retrasos, pérdida o avería de equipaje, cambios de vuelo y orientación sobre sus derechos como pasajeros.

Brigadas itinerantes en sedes mundialistas

La Profeco también mantiene brigadas itinerantes en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con presencia en estadios, Fan Fest, plazas públicas y zonas comerciales de alta afluencia turística.

Durante el partido inaugural, el módulo instalado en el Estadio Ciudad de México atendió nueve solicitudes, una relacionada con un posible fraude y ocho por dudas sobre la venta de boletos.

En Guadalajara, durante el Fan Fest únicamente se brindó orientación para la descarga de boletos digitales, mientras que en Monterrey se registraron diez inconformidades: dos por reubicación de lugares para personas con discapacidad, una denuncia por presunto fraude que fue canalizada a la autoridad correspondiente y siete solicitudes de apoyo relacionadas con boletos electrónicos.

Operativo de vigilancia continúa hasta julio

Como parte del operativo especial previo y durante el Mundial, entre el 16 de febrero y el 16 de junio la Profeco realizó 593 visitas de verificación y 555 acciones de vigilancia en establecimientos comerciales para supervisar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y las Normas Oficiales Mexicanas.

Asimismo, colocó 34,461 preciadores y distribuyó 6,344 decálogos con información sobre los derechos de las personas consumidoras.

La Procuraduría informó que el operativo especial concluirá el próximo 19 de julio y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier práctica comercial abusiva o irregularidad durante el desarrollo del Mundial 2026.