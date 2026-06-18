Se alista sector comercio para el Dia del Padre; estima derrama económica de 48.5 mmdp

El Dia del Padre se ha establecido como una de las fechas de mayor impacto para el comercio Foto: Especial (La Crónica de Hoy)

El Sector comercio del país se alista para la celebración del Dia del Padre donde estima una derrama económica cercana a los 48,500 mil millones de pesos, lo que representaría un incremento de 7% respecto a 2025

El gasto promedio por hogar para este 21 de junio se proyecta en 2,200 pesos, impulsado por el alza en ingresos, la inflación en servicios y la tendencia de mezclar desayunos, comidas, viajes con regalos significativos.

La Confederación Nacional de Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servitur)lamó a fortalecer el consumo interno en negocios familiares, comercios locales y empresas del sector servicios, como una forma de reconocer a los padres mexicanos y acelerar la economía nacional.

“Al consumir en comercios formales los beneficios son claros: hay mayores ingresos, el empleo crece, las familias llevan el sustento a casa, y contribuyen al PIB. Este 21 de junio, el llamado es evidente, comprar en lo local, consumir en México y agradecer a los papás que día con día mantienen los hogares, sostienen comercios y empresas”, expresó el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre.

Según datos INEGI 2026, en México residen 22.1 millones de hombres que se identifican como padres, con edad promedio de 47 años, y 1.1 millón de papás solteros, cifras que evidencian su peso en la economía productiva nacional.

El Dia del Padre se ha establecido como una de las fechas de mayor impacto para el comercio, los servicios y el turismo en México

Se espera que haya una mayor demanda en artículos de tecnología, deportes, herramientas, así como restaurantes, cines, o viajes.

Según la Concanaco alrededor de 3.6 millones de unidades económicas del sector podrían beneficiarse, especialmente restaurantes, cines, teatros, comercios de ropa, calzado y productos electrónicos.

De la Torre aseveró que cuando hay un consumo formal y responsable, los festejos familiares, se vuelven una pieza clave para que la economía crezca y se solidifique, sosteniendo la red de servicios, comercios, turismo más grande del país.

“Cuando le festejamos a papá, no solo lo hacemos con amor: reconocemos el arduo trabajo, dedicación y la fuerza para sostener a millones de familias mexicanas. En ese desayuno, en esa salida al cine, en cada regalo dado con el corazón, impulsa al negocio local, produciendo ingresos para las empresas familiares”, señaló