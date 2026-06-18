Presas en México van al 48% de su capacidad en las primeras lluvias del 2026

Presa Valle de Bravo

Tras las primeras lluvias registradas en la temporada de 2026, la Conagua reportó que el volumen total de las presas consideradas más importantes del país es de 56 mil 900 millones de metros cúbicos, lo que representa el 48 por ciento de su nivel de llenado máximo.

En el norte del país, en lo que va de la temporada de lluvias, las presas regionales han captado mil 400 Mm3, con lo cual alcanzan 12 mil 600 Mm3; las del centro, actualmente almacenan mil 400 Mm3 y las del sur, un volumen de 16 mil 800 Mm3.

Ya que se prevé que la temporada de lluvias termine el 30 de noviembre, se espera que este volumen incremente durante los próximos meses; en lo que resta del año no se contemplan complicaciones para abastecer a los diferentes usos y el volumen que se vaya almacenando en las presas en esta temporada de lluvias servirá para abastecer el año hidrológico 2027.