Mario Delgado convoca a comunidades educativas a aprovechar al máximo los días restantes del ciclo escolar

Mario Delgado

A poco menos de un mes de que concluya el ciclo escolar en curso, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, ha recordado que el centro de la política educativa nacional siempre va a ser garantizar el derecho a la educación de más de 20 millones 600 mil niñas, niños y adolescentes de las 202 mil escuelas públicas de Educación Básica que conforman el país.

Es por ello, que ha exhortado tanto a las autoridades educativas, como a los directivos, docentes, madres y padres de familia a que, de manera coordinada, trabajen con el fin de aprovechar al máximo los días de clase establecidos en el calendario escolar vigente. De dicha manera se busca garantizar un cierre ordenado y satisfactorio del ciclo escolar 2025-2026.

Delgado Carrillo, igualmente ha asegurado que “el último día de clases es igual de importante que el primero. A lo largo del ciclo escolar, cada jornada en el aula es una oportunidad para descubrir algo nuevo. No pensamos el cierre como un final, pero sí como en un momento pedagógico clave en la concreción de aprendizajes”.

“Aprovechemos juntas y juntos cada oportunidad que nos da la escuela: alumnas y alumnos que siguen curiosos; madres y padres que acompañan hasta el cierre; docentes que enseñan con la misma entrega el último día que el primero”, añadió.

Asimismo, el secretario de la SEP invita a que las escuelas y el personal docente que actualmente se encuentra participando en jornadas de paro, se reincorpore a las actividades escolares y concluir satisfactoriamente el ciclo escolar. El objetivo es que en todo momento se privilegie el interés superior de la niñez y el derecho a la educación. Es importante todas y todos los alumnos no se vean afectados razón de que su trayectoria educativa sea interrumpida, ni enfrenten afectaciones en su proceso de aprendizaje.

“Es el momento de regresar a las aulas por el bien de nuestra comunidad educativa”, enfatizó.

Ante esto, Mario Delgado enfatizó en lo importante que es garantizar que la entrega de boletas y evaluaciones finales se lleve a cabo de manera oportuna. En la misma linea, en apego a la normatividad vigente, se refirió a la integración de la documentación escolar correspondiente al cierre del ciclo.