México es la sede con mayor turistas durante el Mundial de Fútbol 2026

Turismo en el Mundial de Fútbol 2026 GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

En medio del Mundial de Fútbol 2026, la titular de la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, compartió, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que entre las tres sedes donde se está desarrollando los partidos, México es el país que más ha crecido en el tema del turismo.

“A comparación de Canadá y de Estados Unidos, nosotros traemos 5 por ciento; ellos tres y un menos dos por ciento respectivamente”, explicó.

En ocupación, por su parte, las cifras de Estados Unidos y Canadá se encuentran en un máximo del 55 por ciento. Mientras tanto, en los días que hay partidos en las ciudades sede de México (Guadalajara, Ciudad de México, y Monterrey), la ocupación ha llegado hasta el 95 por ciento. “Y de promedio, en todo el estado de cada una de ellas, en el 75 por ciento”, añadió Rodríguez Zamora.

Para cuando se termine el Mundial en el país, se tiene contemplado que la derrama económica de hoteles y restaurantes supere los 1,800 millones de pesos.

Si se compara el tráfico de pasajeros durante las últimas dos semanas del 2026 y los mismos días del año pasado, en las ciudades ya mencionadas el aumento se ha visto reflejado en un 3 por ciento. Josefina Rodríguez, igualmente compartió que durante los días de partido la ocupación hotelera ha crecido 16 punto el porcentaje, a diferencia de junio del 2025.