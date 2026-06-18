Segob atiende caso de agresión a integrantes de la CETEG

CETEG

Servidores públicos de la Secretaría de Gobernación atendieron a integrantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Sección 14, en seguimiento a los hechos registrados durante la movilización realizada este miércoles en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, en el marco de las actividades del Mundial de Futbol.

La reunión estuvo a cargo de la Titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob, Montserrat Matilde Rizo Rodríguez, y la Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, quienes recibieron las quejas sobre presuntas agresiones, robo de pertenencias, daño a sus equipos de sonido, así como hostigamiento por parte de elementos de seguridad.

En ese sentido, las funcionarias invitaron a los docentes, que consideren haber sido víctimas de algún delito, a presentar las denuncias correspondientes para que se realicen las investigaciones necesarias y, en su caso, se deslinden responsabilidades.

Recordar que, durante la movilización magisterial en Calzada de Tlalpan, a la altura de la avenida División del Norte, policías de la Ciudad de México, al revisar dos vehículos de los manifestantes, se encontraron mazos, una barreta de metal, varios cohetones, palos de madera y tubos de metal.

Las funcionarias reiteraron a las y los maestros que no existe instrucción de ningún servidor público para reprimir movimientos sociales y que esta mesa busca garantizar el acceso a la justicia y establecer una ruta institucional de atención.

Pero también se le expuso el caso de tres servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno de la Ciudad de México que fueron privados de la libertad durante las movilizaciones y que la violencia no se justifica.

Finalmente, se reiteró que el Gobierno de México mantiene su compromiso con el respeto a la libre manifestación de las ideas, el diálogo como vía para la atención de los conflictos y la aplicación de la ley sin distinciones ni excepciones.

En este encuentro, llamado Mesa de Justicia Social, estuvo la secretaria general de la CETEG, Elvira Veleces Morales, e integrantes de su Comisión Política quienes adelantaron el miércoles pasado que sí presentarán las denuncias correspondientes e incluso pedirán el apoyo de la comisión de Derechos Humanos.