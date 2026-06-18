Jalisco volvió a colocar su nombre en el escenario internacional al conseguir oficialmente el Récord Guinness del guacamole más grande del mundo, una hazaña que reunió producción agropecuaria, gastronomía, organización y promoción económica en un solo evento realizado en el Estadio Panamericano Charros de Jalisco.

Con un peso final de 12 mil 646 kilogramos —más de 12.6 toneladas—, el estado superó ampliamente la marca previa de 6.8 toneladas establecida meses atrás en Tancítaro, Michoacán, consolidando un nuevo referente mundial alrededor de uno de los platillos más representativos de México.

La preparación requirió la participación de más de 600 personas entre productores, empacadores, voluntarios y prestadores de servicio social, además de más de 300 estudiantes del Colegio Gastronómico Internacional, quienes trabajaron de manera coordinada para concretar el reto.

Jalisco rompe el Récord Guinness con el guacamole más grande del mundo

Un récord que busca abrir mercados y mostrar el potencial de Jalisco

Para el gobernador Pablo Lemus Navarro, el significado del logro va más allá del reconocimiento internacional y representa una oportunidad para fortalecer la imagen del estado en materia turística, económica y gastronómica.

“Más de 12 toneladas de guacamole al estilo Jalisco, hemos roto un nuevo Récord Guinness, y esto es muy importante. (...) Quiero agradecerle a Guinness haberlo traído acá, haber hecho este anuncio, de que rompimos este récord por el doble de lo que se tenía anteriormente, que eran 6 toneladas, nosotros llegamos a más de 12”, señaló el mandatario.

Lemus destacó que este tipo de eventos permiten posicionar el aguacate jalisciense en nuevos mercados y ampliar el alcance internacional del sector agroalimentario estatal.

Actualmente, el aguacate producido en Jalisco ya llega a Estados Unidos, Canadá y Japón; sin embargo, el Gobierno estatal busca acelerar nuevas oportunidades comerciales.

“Corea será un mercado muy interesante para poder crecer en la exportación de aguacate. Hoy mismo (...) hablaré con la representación del Presidente de la República de Corea, que ha enviado a dos legisladoras y a su Embajador para hacer esta gestión y seguir creciendo los mercados de exportación del aguacate jalisciense”, afirmó.

Jalisco rompe el Récord Guinness con el guacamole más grande del mundo

El aguacate como símbolo de una industria agropecuaria estratégica

Más allá del espectáculo y el récord, el evento también funcionó como una vitrina para mostrar la capacidad productiva del campo jalisciense.

Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, destacó que para elaborar el guacamole se utilizaron más de 90 mil piezas de aguacate, una cifra que refleja tanto la magnitud logística del reto como la fortaleza del sector.

“Lo que estamos haciendo es dándole mayor visibilidad al aguacate de Jalisco, decirles que el mejor aguacate del mundo es el que se produce en Jalisco, decirles a todo mundo que la riqueza de la gastronomía de Jalisco, el día de hoy, aquí está reflejada”, expresó.

Saúl Medina Tejeda, presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (APEAJAL), añadió que este resultado evidencia el valor del trabajo conjunto entre productores, iniciativa privada y gobierno para fortalecer la competitividad del estado.

Jalisco rompe el Récord Guinness con el guacamole más grande del mundo

Una marca histórica que trasciende la cocina

Tras concluir el proceso de validación, Alfredo Arista Rueda, juez certificador de Guinness World Records, confirmó oficialmente el nuevo registro mundial para Jalisco.

“Quiero contarles a todos ustedes que en Guinness World Records tenemos la misión de hacer de este mundo un lugar más interesante, más divertido y, el día de hoy, tratar de hacerlo más delicioso”.

Posteriormente anunció el resultado definitivo:

“Después de haber revisado todas las pruebas y tener con certeza un número oficial, lamentablemente para el estado de Michoacán, hoy les acaban de quitar el título Guinness World Record (...), es por eso que a partir del día de hoy, ustedes son oficialmente asombrosos”.

La obtención del Récord Guinness fue posible gracias a la colaboración entre productores de aguacate, empresas aliadas, organismos especializados, voluntarios y autoridades estatales.

Con esta marca, Jalisco no solo suma un nuevo reconocimiento internacional: también fortalece su narrativa como uno de los principales polos agroalimentarios del país y como un estado que busca convertir su producción agrícola en una plataforma de promoción económica, turística y gastronómica con alcance global.

Jalisco rompe el Récord Guinness con el guacamole más grande del mundo

PARA SABER

Una vez realizado el proceso de certificación, el guacamole se distribuyó entre las cerca de 9 mil personas que asistieron al Estadio Panamericano Charros de Jalisco, para ser testigos de este récord.

Además, se hicieron además donaciones al Banco de Alimentos, a DIF Municipales del interior del Estado, entre otros espacios.

Para su preparación, se requirieron más de 90 mil piezas de aguacate, mil 300 kilogramos de jitomate, 600 kilogramos de cebolla, 250 kilogramos de cilantro, 120 kilogramos de chiles serrano, 65 arpillas de limón y 100 kilogramos de sal.