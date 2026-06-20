Inicia en agosto consulta “escuela por escuela” para evaluar necesidades educativas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum saluda a un robot durante la inauguración del CBTIS 290, en Tijuana, Baja California (Especial)

Mejoras educativas — La presidenta Claudia Sheinbaum comunicó este sábado desde Tijuana, en Baja California, que su administración pondrá en marcha en agosto próximo, una consulta “escuela por escuela” para evaluar las necesidades del sector educativo, tras el retiro de maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que estuvieron por 19 días en plantón en la Ciudad de México.

La mandataria, interrogada sobre la retirada de las distintas secciones de la CNTE que estuvieron en plantón en la capital del país, refirió que las secretarías de Gobernación y Educación Pública informarán sobre los últimos términos de la negociación y acuerdos alcanzados con las representaciones del magisterio.

Asimismo, apuntó que será en agosto próximo cuando inicie la consulta directa con escuelas y docentes para definir “cuál es el futuro” y cuáles son “las verdaderas necesidades” del magisterio en México.

El anuncio se registra un día después de que la CNTE levantará el viernes su plantón en el Centro Histórico de la CDMX, como parte de sus demandas de aumento salarial del 100 por ciento y la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007.

Durante sus 19 días de movilizaciones, maestros de CNTE realizaron bloqueos a vías de comunicación, protestas en distintos puntos de la capital e incluso daños a infraestructura instalada por el Mundial de FIFA, torneo que la disidencia magisterial había advertido que intentaría boicotear como parte de su presión al Gobierno.

La consulta anunciada por Sheinbaum se perfila como el siguiente paso del Gobierno Federal para encauzar las demandas magisteriales tras el retiro de las protestas, aunque quedan pendientes los detalles sobre el calendario, la metodología y el alcance presupuestal de este ejercicio.

Este viernes los maestros disidentes anunciaron avances en acuerdos como aguinaldo de 90 días, la homologación de prestaciones en los estados, becas universales y totales para hijos de docentes, la recontratación de desplazados y la garantía de que no habrá represalias económicas ni descuentos para quienes participaron en el paro.

Sin embargo, la CNTE no consiguió sus objetivos centrales: la abrogación de la reforma a pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, el regreso a un régimen jubilatorio anterior y la eliminación de reformas educativas pasadas que el magisterio disidente considera lesivas.

La Crónica de Hoy 2026