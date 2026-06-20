Maestros de la CNTE regresan a las aulas; prometen regresar más reorganizados

Planton de la CNTE en el Centro Histórico de la CDMX

Los últimos detalles para el retiro del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del Centro Histórico de la Ciudad de México comenzaron a definirse, mientras la dirigencia preparaba una conferencia de prensa para anunciar el cierre de una etapa de la movilización nacional y el inicio de un proceso de reorganización interna.

Después de varias semanas de protestas, marchas y bloqueos en distintos puntos de la capital, los dirigentes magisteriales adelantaron que la organización entrará en una nueva fase enfocada en fortalecer sus estructuras estatales y mantener activa la lucha por sus principales demandas.

Reorganizarse

Durante una pequeña conferencia de prensa, la secretaria general de la Sección 22, Yenny Araceli Pérez, explicó que el movimiento no concluye, sino que entra en una etapa distinta para reorganizarse en cada entidad del país.

La dirigente afirmó que la pausa permitirá fortalecer el trabajo desde las bases y mantener la presión para alcanzar los objetivos planteados por el magisterio disidente.

“Esta lucha no claudica en esta organización. Por el contrario, seguiremos fortaleciéndonos desde las bases y desde las estructuras”, expresó.

También sostuvo que las decisiones dentro de la Coordinadora no dependen de dirigencias o acuerdos de cúpula, sino de los consensos construidos entre sus integrantes.

En su intervención, Pérez hizo referencia al contexto nacional y señaló que, mientras se desarrollaban eventos de gran visibilidad internacional, como las actividades relacionadas con el futbol, el movimiento magisterial seguía denunciando problemas que, aseguró, permanecen sin resolver.

Conclusión de la etapa de huelga

Más tarde, el profesor Filiberto Frausto, uno de los dirigentes de la Coordinadora, formalizó el anuncio que durante días había sido discutido al interior de la organización.

“Hoy, 20 de junio de 2026, siendo las 11 horas con 29 minutos, declaramos culminada esta etapa de la huelga nacional y entramos a una nueva fase de reorganización para fortalecer a la CNTE hasta lograr el objetivo de nuestras demandas centrales”, señaló.

Frausto insistió en que la principal exigencia continúa siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una de las banderas históricas del movimiento magisterial.

La CNTE explicó que el objetivo de esta nueva fase será reorganizar sus estructuras, fortalecer la coordinación entre secciones y preparar las siguientes acciones para mantener vigentes sus demandas en los distintos estados del país.

Ante el retiro de la CNTE, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los acuerdos alcanzados con la dirigencia magisterial. La mandataria respondió que serán la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (Sep), las dependencias encargadas de informar y valorar los resultados de las negociaciones realizadas con el movimiento.