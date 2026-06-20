Apagón masivo de CFE hoy 20 de junio: estas colonias y municipios tendrán cortes de luz programados

Durante las últimas semanas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha mantenido una serie de cortes programados en distintas regiones del país como parte de trabajos técnicos y labores de mantenimiento que buscan reforzar la red eléctrica. Para este 20 de junio, usuarios comenzaron a buscar si su colonia o municipio aparece dentro de las zonas contempladas.

Aunque escuchar “apagón masivo” puede sonar a emergencia, en este caso se trata de interrupciones temporales previamente calendarizadas para realizar maniobras, sustitución de equipos y mantenimiento preventivo.

¿Por qué habrá cortes de luz este sábado 20 de junio?

La lógica detrás de estos cortes es detener el servicio unas horas para evitar problemas mayores después.

De acuerdo con reportes sobre jornadas recientes de mantenimiento eléctrico, estos trabajos incluyen revisión de líneas de distribución, ajustes técnicos y modernización de componentes que forman parte de la infraestructura eléctrica.

La duración puede variar dependiendo de cada zona y del avance de los trabajos, por lo que los horarios publicados funcionan como estimaciones operativas.

Qué hacer si tu colonia entra en un corte programado

Para reducir afectaciones, considera estas medidas:

Carga dispositivos con anticipación

Celulares, baterías externas y computadoras suelen ser lo primero que debes prevenir ante una emergencia.

Protege aparatos electrónicos

Desconectar equipos sensibles ayuda a evitar daños cuando regrese el suministro.

Revisa alimentos refrigerados

Evita abrir el refrigerador constantemente para conservar temperatura.

Ten una alternativa de conexión

Si trabajas o estudias desde casa, contempla datos móviles o espacios alternativos.

Cómo consultar si tu zona tendrá corte de energía

La recomendación más útil es verificar los avisos oficiales y canales de atención de la CFE antes de asumir que cualquier interrupción corresponde a un corte programado.

También conviene distinguir entre dos escenarios:

Corte programado: anunciado con anticipación.

anunciado con anticipación. Falla inesperada: provocada por tormentas, daños externos o incidencias operativas.

En temporada de lluvias y altas temperaturas, ambos escenarios pueden coincidir y generar confusión entre usuarios.

Por ahora, la recomendación es mantenerse pendiente de actualizaciones locales y considerar que los horarios pueden modificarse conforme avancen las maniobras técnicas.