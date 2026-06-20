Zoé Robledo informa acciones del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín

Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y coordinador del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, Baja California, Zoé Robledo, informó que las acciones que impulsa el Gobierno Federal en materia de salud, agricultura, electricidad, infraestructura, comunicaciones y trabajo.

En el acto encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, Zoé Robledo refirió que hace 139 días la titular del Ejecutivo Federal acudió a San Quintín e instruyó a continuar los esfuerzos de este Plan de Justicia que tiene tres ejes: trabajo en territorio, en equipo y de la más alta prioridad.

Zoé Robledo destacó el avance en la reconversión del Hospital Rural de San Quintín a Hospital General de Zona (HGZ) que pasará de 30 a 80 camas y será inaugurado antes de finalizar el año; la construcción está a cargo de ingenieros militares que trabajan en la ampliación del inmueble mientras continúa su operación.

Destacó que una vez concluido, el hospital contará con el primer mastógrafo para la región, además de equipo de Rayos X, ultrasonido, electrocardiógrafo y 14 diferentes especialidades que evitarán traslados fuera del municipio, así como servicios con los que no se contaba: quimioterapia y hemodiálisis.

Añadió que el HGZ de San Quintín es universal al otorgar servicios a derechohabientes del IMSS, ISSSTE y personas sin seguridad social, además que este municipio se convierte en el primero con Unidades del Servicio Universal de Salud (USUS) en Camalú y Lázaro Cárdenas, además de rehabilitar las unidades del Rosario, Villa de Jesús María y Punta Colonet.

El titular del IMSS informó que se construye en San Quintín el primer Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Campo en San Ramón, que recibirá a hijas e hijos de jornaleros desde los 43 días hasta los cuatro años de edad.

Por parte del IMSS Bienestar, señaló que se contrataron a 19 médicos generales para la atención en unidades de Camalú, Vicente Guerrero y el Rosario; están en proceso de contratación de 42 plazas adicionales que entran en funciones el 1 de julio, además de continuar los programas La Clínica es Nuestra y Salud Casa por Casa.

Explicó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) registra avances con las capacitaciones para el manejo de envases agroquímicos y de diferentes sustancias que dañan la salud.

Expuso que en el caso de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) inició el Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, con obras que empiezan desde lo más al norte y llegan al sur.

Asimismo, expuso que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) finalizó 17 obras de electrificación entre febrero y mayo, y para el segundo semestre de 2026 se programaron 25 obras adicionales, de las cuales 16 se ejecutarán entre junio y septiembre, además de 12 proyectos en coordinación con el gobierno estatal.

Indicó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) concluyó la primera etapa del “Megabachetón” en la carretera Transpeninsular. Asimismo, ejecuta la pavimentación de más de 200 kilómetros y reporta 60 por ciento de avance en el puente La Gringa, cuya conclusión será en septiembre. También avanzan obras viales en Camalú y Vicente Guerrero, y la construcción del Centro Comunitario “México Imparable”.

Robledo reportó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer la entrada en vigor de reformas a tres leyes que fortalecen los derechos de los trabajadores agrícolas mediante el Certificado Laboral de Agroexportación. Aclaró que el programa piloto iniciará en septiembre de 2026 para asegurar estándares laborales en cadenas productivas orientadas a mercados internacionales.

“Todas estas acciones coordinadas desde el territorio, desde nuestro Centro de Atención Integral, nos traen de nuevo a San Quintín a rendir cuentas frente a la gente, y nos traerá muy pronto también a ver este trabajo concluido”, finalizó.