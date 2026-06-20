Profeco orienta a consumidores a comprar responsablemente en el Día del Padre

Día del padre

En el marco del Día del Padre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó en su Revista del Consumidor propuestas para festejar el Día del Padre sin poner en riesgo el dinero familiar, así como una serie de recomendacines para hacer un consumo responsable.

Según la dependencia, previo a la fecha del festejo, es común encontrar ofertas en establecimientos físicos y en el comercio digital, por lo que, asegura, es importante tener definido un presupuesto y apegarse a él para no comprometer los ingresos habituales con deudas imprevistas de compras impulsivas.

Priorizar los gastos es una de las formas más efectivas de cuidar el dinero y establecer un presupuesto. Para ello, la sección Consuminis de la revista propone diferenciar los tipos de compra en tres categorías: urgentes o necesidades básicas, importantes (como renovar un par de zapatos) e innecesarias.

La Profeco sugiere determinar si la celebración se llevará a cabo de manera individual o con toda la familia para establecer un límite de gasto. Asimismo, recomienda consultar los gustos y preferencias de papá a fin de hacer una inversión segura que lo haga sentir especial.

Si la idea es consentirlo en algún restaurante, la clave para evitar aumentos de precio por la alta demanda es planear y reservar con anticipación. Una alternativa para la ocasión es preparar su comida favorita en casa con ingredientes de temporada que permiten reducir costos y ahorrar.

En caso de que prefiera algo sencillo, pero en compañía de la familia, un pastel es el clásico para compartir un momento agradable, de cariño y gratitud. Los precios, sabores y tamaños se pueden comparar en diferentes establecimientos locales para elegir la opción que más se adecue al presupuesto y los gustos familiares.

La revista también plantea realizar alguna actividad deportiva, como las carreras conmemorativas del Día del Padre o jugar un partido de futbol con la familia. Una alternativa con un ritmo relajado es una caminata en un parque o un área ecoturística.

Cualquiera que sea el plan, lo importante es cuidar el bolsillo con decisiones responsables. Al realizar compras o contratar servicios para consentir a papá, es fundamental revisar los términos y condiciones, las políticas de cambio, devolución o cancelación y conservar los comprobantes de compra, recibos o facturas.