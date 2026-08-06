Cronología: ¿Cómo llegó a ser señalado el alcalde de Ixhuatlán del Sureste por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán?

Caso Roxana Guzmán | Los hechos clave que derivaron en el desafuero del alcalde. (Especial)

La investigación por el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez ha dado un giro ante la aprobación del Congreso de Veracruz de retirar el fuero al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, para que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúe las investigaciones en su contra.

El retiro de la inmunidad procesal es el resultado de una serie de hechos ocurridos durante más de dos meses, que incluyen el desarrollo del caso de la comunicadora, la detención de policías municipales y la integración de un expediente por parte de la Fiscalía.

2 de junio: Secuestran a la periodista Roxana Guzmán

Roxana Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad por un grupo armado cuando se encontraba en su domicilio, en el municipio de Nanchital.

Reportan secuestro de Roxana Guzmán, periodista de Veracruz



Esta mañana se dio a conocer el presunto secuestro de Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal "Pulso Informativo del Sureste". Según videos y publicaciones en redes, sujetos armados y encapuchados privaron de la… pic.twitter.com/iky81rZ0YH — Abejorro (@AbejorroMedia) June 2, 2026

El secuestro ocurrió frente a integrantes de su familia y quedó registrado en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales.

20 de junio: Enfrentamiento entre el alcalde y una funcionaria estatal

Semanas después del secuestro, el alcalde de Ixhuatlán del Sureste protagonizó una discusión pública con la secretaria de Desarrollo Social de Veracruz, Eusebia “Cheva” Cortés Pérez, durante una gira de trabajo en el municipio.

Días antes de ser involucrado por la Fiscalía General del Estado en el caso del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán, el alcalde de Ixhuatlán del Sureste tuvo un altercado con Eusebia Cortés, la subdelegada del Bienestar, a quien el munícipe acusó de andar… pic.twitter.com/M4X5wx5sYk — Lulú reportera🚴‍♀️ (@lulu_reportera) August 4, 2026

En videos difundidos en redes sociales se observa el reclamo del edil por no haber sido informado sobre la entrega de apoyos sociales.

26 de junio: Detienen a cuatro policías municipales

A 24 días de su desaparición y como parte de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado y fuerzas de seguridad realizaron un operativo en el que fueron detenidos cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

Entre los capturados se encontraban los elementos identificados como Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N”, quienes fueron señalados de presuntamente colaborar con el grupo criminal relacionado con el secuestro.

3 de julio: Confirman el hallazgo de los restos de la periodista Roxana Guzmán

Después de casi un mes de búsqueda, la Fiscalía confirmó que restos localizados en un rancho del municipio de Moloacán correspondían a la periodista. Hasta ese momento, ocho personas habían sido detenidas por el caso, entre ellas los cuatro policías municipales y presuntos integrantes de una organización criminal.

6 de julio: La Fiscalía solicita el desafuero del alcalde

Con el avance de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado presentó ante el Congreso de Veracruz la solicitud de declaración de procedencia para retirar el fuero a Raúl González Martínez. El expediente fue turnado a la Comisión Permanente Instructora para iniciar el procedimiento legislativo.

22 de julio: Un testimonio vincula al alcalde con el caso

Se conoció que la solicitud de desafuero incluía el testimonio de una persona que afirmó haber escuchado al alcalde comunicarse con un presunto jefe de una célula delictiva que opera en el sur de Veracruz.

De acuerdo con esa declaración, el edil habría solicitado la privación de la libertad de Roxana Guzmán porque presuntamente la periodista tenía una fotografía en la que aparecía portando un arma larga.

Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de una investigación en curso y deberán ser acreditados por las autoridades competentes.

5 de agosto: El Congreso retira el fuero al alcalde

En sesión extraordinaria, el Congreso de Veracruz aprobó con 40 votos a favor y ocho en contra retirar el fuero a Raúl González Martínez.

Con esta decisión, la Fiscalía podrá continuar las investigaciones en su contra por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de Roxana Guzmán sin la protección constitucional que le otorgaba el cargo.

Tras la resolución, el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste informó que, conforme a la ley, la suplente Juliana Ruiz Martínez asumirá temporalmente las funciones de la Presidencia Municipal para garantizar la continuidad de la administración, al tiempo que aseguró que los servicios y programas municipales seguirán operando con normalidad.