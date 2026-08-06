FGR detiene a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por presunta implicación en el caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre El gobernado acapulqueño Ángel Aguirre Rivero en compañía de su esposa Laura del Rocío festejo una celebración por el Día Mundial de la Paz acompañados de madres, padres y niños, quienes soltaron unas palomas como símbolo de fraternidad. Foto: Cuartoscuro (Bernandino Hernández)

La Fiscalía General de la República informó este miércoles 4 de agosto la detención de Ángel N por una posible implicación en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. El exgobernador es señalado por presuntamente haber ocultado evidencias para conocer el paradero de los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, por lo que se le ordenó y cumplimentó una orden de aprehensión.

Así informó la FGR la detención del exgobernador Ángel Aguirre

Por medio de sus redes sociales, la FGR dio a conocer la detención del exgobernador del estado, dando un breve comunicado sobre su posible implicación en el caso de desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. Aunque no brindó todos los detalles, señaló que existe evidencia suficiente para acusarlo de ocultar información.

Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN — FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026

Ángel Aguirre fungió como gobernador del estado de Guerrero entre abril del 2011 y octubre de 2014, lapso en el que ocurrieron los hechos de desaparición forzada en contra de los estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos y razón principal por la que renunció a su cargo.

Desde entonces, los señalamientos por presuntamente encubrir la desaparición de evidencia clave para el caso ya se le habían imputado, aunque no de forma de legal.

En mayo de 2025, el exgobernador se deslindó por completo de la destrucción de videos que habrían captado las cámaras de seguridad y que tendrían momentos clave. Ahí, declaró ante el Tribunal Superior de Justicia que nunca tuvo conocimiento del material que se destruyó ante y por lo tanto no dio ninguna instrucción sobre este material visual.

Ángel Aguirre trató de enviar un regalo a Claudia Sheinbaum

Además de la situación que lo estaría presuntamente vinculando a lo ocurrido en Ayotzinapa, el exgobernador también es recordado por un episodio del año 2025 en el que intentó enviarle un regalo a la presidenta Claudia Sheinbaum pardo cuando visitaba el estado de Guerrero.

Durante la visita de la mandataria nacional al municipio de Xochistahuaca, una mujer se le acercó con una bolsa diciendo “de parte del licenciado Ángel Aguirre”, misma que la titular del Poder Ejecutivo rechazó.

Posteriormente, Sheinbaum habló de esta situación en la Conferencia Mañanera donde explicó su negativa al presente: “Le dije: no, muchas gracias, no recibo regalos de ellos. Por qué me manda un regalo un exgobernador, qué significa. Además de que ni lo conozco ni tengo deseos de conocerlo, no tengo por qué recibir un regalo de un exgobernador”