La UNAM reafirma que sí hay evidencia de trampa en más de 3 mil exámenes admisión y ya hay dos carpetas de investigación

Examen UNAM 3 mil 200 exámenes fueron cancelados tras investigación. (cuartoscuro)

Más de 3 mil 200 exámenes de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han sido cancelados por anomalías detectadas en la aplicación de los mismos. El caso podría ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) a nivel federal.

Exámenes cancelados: ¿Qué motivos dio la UNAM?

El examen de ingreso a la UNAM que se llevó a cabo el pasado mes de julio —primero que la universidad realizó de manera completamente virtual— presentó irregularidades derivadas de posible trampas. Lo que disparó alarmas fue que los aciertos incrementaron drásticamente comparado con años anteriores.

El polémico examen llevó a la creación de una comisión que investigara las irregularidades que se presentaron durante la prueba de ingreso. El rector de la universidad, Leonardo Lomelí Vanegas, informó sobre la resolución de la comisión de aplicar un examen de control a todos aquellos que fueron aceptados. Varios aspirantes se han manifestado a raíz de la decisión, tanto a favor de la misma como en contra de ella.

Más allá del próximo examen de control, que se llevará a cabo en agosto y en el cual participarán alrededor de 58 mil aspirantes aceptados, la UNAM anunció la cancelación de 3 mil 200 exámenes, un 2% de la totalidad de aspirantes que buscaron ingresar este año.

El abogado general de la institución, Hugo Concha Cantú, defendió la decisión. Afirmó que la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) verificó las irregularidades y no actuó por mera presunción. Señalan la venta de respuestas y el apoyo remoto como dos de las trampas más utilizadas en los exámenes cancelados. La universidad presentó dos carpetas de investigación a la FGR. Hasta el momento, las seis denuncias presentadas permanecen en el ámbito local. Algunos estudiantes cumplieron su promesa de presentar amparos ante la cancelación de sus exámenes, con 10 registrados hasta el momento, pero Concha Cantú comenta que no hay garantía de que sean admitidos y que de presentar el examen de control reconocerían el acto reclamado y anularían el amparo.