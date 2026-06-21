Exige Maru Campos entrega de Rocha Moya y acusa al Gobierno Federal de proteger al crimen organizado

Maru Campos Exige Maru Campos que México entregue a Rocha Moya a EU para no arriesgar el T-MEC y la seguridad (Cuartoscuro)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fijó una postura firme respecto a la seguridad nacional mediante un video en sus redes sociales. La mandataria panista afirmó que el verdadero amor a la patria no se demuestra con palabras, sino obligando a presentarse ante la justicia a los servidores públicos que han sido vinculados con el crimen organizado por agencias estadounidenses, haciendo especial énfasis en el caso de Rubén Rocha Moya.

La impunidad como amenaza al T-MEC y la soberanía

Campos fue categórica al rechazar cualquier tipo de intervención militar extranjera, asegurando que el territorio mexicano no es negociable.

Sin embargo, advirtió que la presión que hoy ejerce Estados Unidos, así como la incertidumbre que rodea la revisión del T-MEC, no son casualidades. De acuerdo con la gobernadora, estos conflictos son la consecuencia directa de la impunidad y el blindaje que el Gobierno federal otorga a políticos bajo sospecha.

La verdadera soberanía de un país no se defiende con discursos; se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho.



Hoy vivimos una crisis de confianza internacional que pone en riesgo el tratado comercial que sostiene a millones de familias mexicanas y… pic.twitter.com/8MZZYap3hs — Maru Campos (@MaruCampos_G) June 21, 2026

“Lo que atenta más contra la soberanía de México no es un gobierno extranjero, sino la impunidad del crimen organizado”, puntualizó.

Incongruencia en las fiscalías y el mensaje a Claudia Sheinbaum

La mandataria chihuahuense denunció un escenario de “justicia al revés”, donde las fiscalías concentran sus esfuerzos en perseguir a quienes combaten la delincuencia, mientras dejan libres de investigación a los funcionarios vinculados con el crimen organizado.

Ante esto, reiteró que el peligro real para el Estado de Derecho no cruza las fronteras, sino que opera desde el interior a través de la narcopolítica.

Por último, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que reflexione sobre el costo político y económico de encubrir a funcionarios señalados.

Campos concluyó que no se debe confundir el patriotismo con la defensa automática de la corrupción, advirtiendo que cualquier ruptura comercial o crisis de seguridad venidera será responsabilidad de las decisiones tomadas por la actual administración del Gobierno de México.