Alfonso Valencia Vinculan a proceso a “El Repollo”, presunto operador de Cárteles Unidos en Michoacán (Fiscalía General de la República (FGR))

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de Alfonso Valencia Valencia, alias “El Repollo”, identificado por las autoridades federales como uno de los principales operadores de la organización delictiva que encabeza el hijo de Juan José Farías, “El Abuelo”, líder de Cárteles Unidos en el estado de Michoacán.

La captura en Tierra Caliente

El acusado fue detenido originalmente durante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes ejecutaron una orden de cateo ubicada en la colonia El Chivo, en el municipio de Tepalcatepec.

Al momento de su captura, las fuerzas federales le aseguraron cerca de un kilogramo de metanfetamina de 980 gramos, tres fusiles de asalto, una escopeta, 18 cargadores, más de 550 cartuchos útiles de diversos calibres y dos chalecos tácticos.

Delitos e investigación complementaria

A través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el Ministerio Público Federal acusó a “El Repollo” por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud por la posesión de metanfetamina, así como por la posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras analizar las pruebas presentadas por la fiscalía, un juez de control de Michoacán calificó de legal la detención, dictó el auto de vinculación a proceso y decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir al interior del Centro Penitenciario número 1, ubicado en el municipio de Charo, Michoacán. Asimismo, se fijó un plazo para el desarrollo de la investigación complementaria.