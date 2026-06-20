Abren registro para apoyo de hasta 9 mil pesos para personas de 18 a 64 años: fechas, requisitos y quiénes pueden solicitarlo

Al tener en cuenta lo complicado que puede ser conseguir empleo en estos tiempos, el Gobierno de México ha lanzado una nueva convocatoria que busca apoyar a miles de personas.

Autoridades anunciaron la apertura del registro para el programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar, dirigido a hombres y mujeres de entre 18 y 64 años que actualmente se encuentran sin empleo y buscan incorporarse nuevamente al mercado laboral.

El apoyo contempla una ayuda económica que puede alcanzar hasta 9 mil pesos, distribuida en entregas mensuales, además de acciones de vinculación laboral para facilitar nuevas oportunidades de empleo.

¿Quiénes sí pueden registrarse para recibir el apoyo?

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con criterios específicos.

Entre los puntos centrales destacan:

Tener entre 18 y 64 años

Residir en el Estado de México

Encontrarse en situación de desempleo

No haber contado con empleo formal dentro del periodo establecido por la convocatoria

Cumplir con la documentación requerida durante el registro

El objetivo del programa es ofrecer un respaldo temporal mientras las personas buscan reincorporarse al trabajo formal.

Fechas de registro y cómo hacer el trámite

De acuerdo con la convocatoria difundida, el registro estará disponible:

Registro en línea

Del 22 de junio al 5 de julio de 2026, mediante la plataforma de la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

Registro presencial

También habrá atención presencial del 22 al 26 de junio, en módulos y oficinas regionales habilitadas para recibir solicitudes.

La recomendación es preparar tus documentos con anticipación y revisar cuidadosamente los datos antes de enviar el formulario para evitar rechazos por errores administrativos.

Estos son los documentos que normalmente te pedirán

Aunque la validación final depende del proceso oficial, entre los documentos que suelen solicitar aparecen:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Datos de contacto

Información que permita acreditar situación laboral conforme a la convocatoria vigente

Antes de iniciar el trámite, conviene revisar la publicación oficial para confirmar si existe algún requisito adicional o actualización.

¿El apoyo entrega 9 mil pesos de una sola vez?

La convocatoria señala que el apoyo económico se contempla mediante pagos mensuales de 3 mil pesos hasta por tres ocasiones, por lo que el monto total acumulado puede llegar a 9 mil pesos, sujeto al cumplimiento de reglas del programa.

Más allá del depósito económico, la apuesta del programa también incluye acompañamiento para facilitar tu búsqueda y regreso a un empleo formal.