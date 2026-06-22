Sheinbaum aclara que a AMLO le preocupaba la intervención de EU en el caso de “El Mayo”; no sus declaraciones

Claudia Sheinbaum EFE/José Méndez (José Méndez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador estuviera preocupado por la información que el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, pudiera llegar a compartir con las autoridades de Estados Unidos. La declaración de la mandataria viene después de ser cuestionada acerca de su opinión del adelanto del libro que escribió el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el que afirma el temor ya mencionado.

En la misma linea, Sheinbaum comentó que por el momento no es posible conocer el contenido exacto del libro ya que aún no ha sido publicado, y que más bien el único miedo del ex mandatario era que alguna agencia del Gobierno de EU participara en la captura del Mayo. “No tiene que ver con lo que va a decir este personaje, este cabeza de un grupo delictivo. No había preocupación de lo que iba a decir”.

La presidenta añadió que lo que nunca quedo claro en torno a la situación fue la manera en la que lograron llevarse al Mayo Zambada a Estado Unidos. “No porque no debía de haber sido detenido, porque finalmente tenía también ordenes de detención en México, sino cual fue la participación de alguna agencia o del Gobierno de Estados Unidos en esa captura. Esa era su preocupación en todo caso”. Además fue dicha violación a la soberanía en México, lo que precisamente ocasiono que, en ese entonces, se enfriará la relación con Ken Salazar,

Ante esto, en su momento, AMLO aprovechó el espacio de la conferencia de prensa presidencial para hacer presente la solicitud que buscaba que se aclarara la manera en la que ocurrió el operativo más allá de la captura de un narcotraficante. “En todo caso esa era la solicitud, más que la preocupación”.

Sheinbaum añadió que, como ya lo ha mencionado con anterioridad, para poder llevar a cabo todo este tipo de actos tiene que existir la colaboración entre ambos países. En el caso de que Estados Unidos tenga información para dar con la ubicación de una persona que cuenta con una orden de aprensión, la tiene que compartir y dejar que la operación la manejen las fuerzas mexicanas, en lugar de mantener a México mal informado o totalmente a oscuras.

“De todas maneras, hay que esperar a ver que dice exactamente Ken Salazar”. Para concluir la idea, la mandataria explicó que en relación a la investigación que dejó Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la Republica continua en el proceso de aclaración.