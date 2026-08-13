Marina, ANAM y SSPC aseguran más de 2 millones de cigarros ilegales en el AICM

Autoridades aseguran más de 2 millones de cigarros ilícitos en el AICM

Un cargamento con más de 2.2 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos, procedente de Bangkok, Tailandia, fue detectado en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), durante una revisión realizada por personal especializado de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina.

El embarque, integrado por 138 cajas y con un peso aproximado de 2 mil 832 kilogramos, fue identificado como parte de los procesos de revisión que realizan las autoridades. En el cargamento fueron localizados 2 millones 208 mil cigarrillos, cuya autenticidad será determinada mediante los procedimientos correspondientes.

La detección se realizó a partir de los mecanismos de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y vigilancia que las autoridades aplican a las mercancías que ingresan al país, dichos esquemas permiten identificar operaciones que, por sus características o por posibles inconsistencias documentales, requieren una inspección especializada.

El aseguramiento ocurrió en una de las principales puertas de entrada de mercancías al país, donde las autoridades aduaneras mantienen controles sobre los embarques que ingresan a territorio nacional a través de operaciones de comercio exterior.

La revisión forma parte de las acciones que la ANAM y la Semar llevan a cabo de manera coordinada para fortalecer los controles aduaneros y detectar posibles conductas ilícitas relacionadas con el traslado de mercancías.

En las labores también participó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de la coordinación entre distintas instituciones de seguridad y control.

Tras la detección, el cargamento quedó bajo resguardo de la ANAM, las autoridades mantienen en curso las actuaciones legales correspondientes, así como los procedimientos técnicos y ministeriales necesarios para establecer la situación jurídica de la mercancía y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.

La ANAM destacó que la revisión de este tipo de embarques se apoya en herramientas de análisis de riesgo, inteligencia y tecnología aplicada a los procesos de inspección, con el objetivo de identificar operaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad de la nación.