KIO podría invertir mil 300 millones de dólares para desarrollar su mayor centro de datos

KIO evalúa invertir 1300 millones de dólares para su mayor centro de datos en México

KIO Data Centers evalúa invertir hasta mil 300 millones de dólares hasta 2030 para desarrollar su centro de datos QRO3 en Querétaro, un proyecto con capacidad aproximada de 100 megavatios que podría convertirse en su mayor centro de datos en la historia.

La compañía anunció este jueves que el proyecto formaría parte de una nueva etapa de expansión, tras superar los 900 millones de dólares invertidos en México y América Latina desde la incorporación de I Squared Capital como accionista en 2022.

La empresa estima que esta expansión podría impulsar más de 8 mil 100 empleos directos e indirectos hacia 2030, además de fortalecer cadenas productivas vinculadas con infraestructura digital y la formación de talento especializado.

El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, destacó durante el anuncio que el crecimiento de los centros de datos, la inteligencia artificial y la economía de la información será una de las principales fuentes de expansión económica en Norteamérica.

“Estamos previendo un crecimiento importante de todo lo que tiene que ver con información, la economía de datos, inteligencia artificial, centros de datos, todo el equipamiento de los centros de datos”, afirmó Ebrard, quien sostuvo que México formará parte de ese proceso junto con Estados Unidos y Canadá.

Además, Ebrard presentó a KIO como un ejemplo de innovación mexicana al recordar que la compañía comenzó a instalarse en Querétaro hace dos décadas, cuando competía contra operadores extranjeros con mayor escala y financiamiento.

El funcionario señaló que el crecimiento de esa infraestructura contribuyó a concentrar en Querétaro, según su estimación, alrededor del 80 % de los centros de datos existentes en México con la presencia de otros jugadores extranjeros como AWS, el brazo de servicios en la nube de Amazon, Microsoft, Oracle, entre otros.