Más plazas para maestros, anuncia Delgado tras reunión con sección 22 de la CNTE

Sección XXII amaga con “accionar” si el gobierno federal no cumple acuerdos

Luego de sostener una reunión con dirigentes de la Sección 22 de Oaxaca, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la dependencia y el Ejecutivo federal, alcanzaron acuerdos con el magisterio, entre los que se estableció ampliar la cobertura de los servicios educativos en la entidad. Al calificar de “muy buena” la sesión, el funcionario agregó que se abordaron temas como la distribución de las becas Rita Cetina, en beneficio de todo el estado, sobre todo en primarias. También adujo que se expusieron los montos de los apoyos y la inversión en becas, que ronda los 6 il 300 millones pesos, y adelantó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, autorizó la implementación de dos uniformes para preescolar y uno adicional para primarias y secundarias.

Como punto fuerte de la negociación, y parte de los acuerdos alcanzados, el titular de Educación confirmó que el gobierno federal liberará más plazas magisteriales: “Informamos de todos los procedimientos de ampliar la cobertura de los servicios educativos, esto es recategorizaciones, horas adicionales, nuevas plazas que van a entrar en vigor a partir del primero de septiembre”, amplió en alusión a una de las principales demandas de la Coordinadora.

Otro de los consensos fue el de “ampliar y garantizar” la educación en el estado, punto en el que el Ejecutivo federal se comprometió a realizar una reunión con la Comisión Federal de Electricidad con la intención de asegurar el suministro eléctrico en las instituciones educativas.

En tanto, la Coordinadora y las autoridades federales acordaron una próxima reunión con la Secretaría de Gobernación, al mando de Rosa Icela Rodríguez, en septiembre, para revisar el avance en los acuerdos. En adición, Delgado afirmó que el Gobierno ya revisa el caso de los maestros encarcelados por manifestarse, aunque admitió que el asunto corresponde de lleno a Segob.

En la reunión, además de la presidenta, estuvo presente el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. Al finalizar la sesión, Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22, amagó con volver a tomar las calles si las autoridades federales no cumplen con lo acordado.