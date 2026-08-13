IMIPAS reunirá a 300 especialistas para impulsar pesca y acuacultura sustentables SONY DSC (Héctor Javier Bustos Robles)

El Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (IMIPAS) reunirá a alrededor de 300 especialistas, investigadores y representantes del sector para analizar alternativas que permitan fortalecer el desarrollo sustentable de la pesca y la acuacultura en México.

El encuentro busca generar un espacio para el intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con el aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros y acuícolas.

La reunión contará con la participación de especialistas de diferentes áreas vinculadas con la investigación científica, el manejo de recursos naturales y las actividades productivas relacionadas con la pesca y la acuacultura.

Uno de los principales objetivos será analizar los retos que enfrenta el sector y buscar propuestas que permitan mejorar las prácticas productivas sin afectar los recursos naturales.

La pesca y la acuacultura representan actividades importantes para distintas comunidades del país, debido a que generan alimentos, empleos e ingresos para miles de familias que dependen directa o indirectamente de estos sectores.

Por ello, la investigación científica tiene un papel importante para conocer las condiciones de las especies, evaluar los recursos disponibles y establecer recomendaciones que permitan mantener su aprovechamiento a largo plazo.

Durante el encuentro, los especialistas podrán compartir resultados de investigaciones y experiencias que contribuyan a encontrar soluciones para los principales desafíos que enfrenta el sector pesquero y acuícola.

Entre los temas de interés se encuentran el manejo sustentable de los recursos, la conservación de los ecosistemas acuáticos y el fortalecimiento de las actividades productivas.

La participación de investigadores también permitirá intercambiar información sobre los cambios que se presentan en los ecosistemas y que pueden tener efectos en las especies y en las comunidades que dependen de ellas.

El IMIPAS, como institución dedicada a la investigación en materia de pesca y acuacultura, busca que el conocimiento científico sirva como base para la toma de decisiones y para el desarrollo de políticas públicas relacionadas con estos sectores.

La reunión de especialistas también representa una oportunidad para acercar el trabajo científico a las necesidades de los productores y comunidades pesqueras.

A través del intercambio de información se pretende identificar alternativas que permitan mejorar la productividad, pero al mismo tiempo conservar los recursos naturales.

La sustentabilidad es uno de los principales retos para la actividad pesquera, ya que el aprovechamiento de las especies debe realizarse de manera responsable para evitar afectaciones a los ecosistemas y garantizar que los recursos continúen disponibles para las siguientes generaciones.

En el caso de la acuacultura, el desarrollo de nuevas técnicas y conocimientos también puede contribuir a mejorar la producción y reducir posibles impactos ambientales.

La participación de cerca de 300 especialistas permitirá ampliar la discusión sobre estos temas y reunir diferentes puntos de vista provenientes de la investigación, el sector productivo y otras áreas relacionadas.

Las autoridades federales han señalado la importancia de fortalecer la investigación científica como una herramienta para impulsar actividades productivas que sean compatibles con la conservación de los recursos naturales.

El encuentro organizado por el IMIPAS se plantea así como un espacio para analizar los avances y retos de la pesca y la acuacultura en México.

Además de compartir conocimientos, los participantes podrán plantear propuestas y alternativas para fortalecer el sector y avanzar hacia modelos de producción más responsables.

Con este tipo de encuentros, el instituto busca mantener la colaboración entre especialistas y actores relacionados con la pesca y la acuacultura, con el objetivo de generar información que contribuya a mejorar el aprovechamiento de los recursos.

La reunión también permitirá conocer nuevas investigaciones y experiencias que puedan ser aplicadas en diferentes regiones del país.

El reto será lograr que el crecimiento de la pesca y la acuacultura pueda mantenerse de manera equilibrada con la conservación de los ecosistemas.

De esta manera, la participación de especialistas y científicos será fundamental para generar propuestas que permitan fortalecer estas actividades y contribuir al desarrollo sustentable de las comunidades que dependen de ellas.