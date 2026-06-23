Megamarcha AMOTAC: transportistas confirman protestas en CDMX para el miércoles 24 de junio

AMOTAC anuncia bloqueos nacionales este 24 de junio Transportistas cerrarán carreteras federales y no descartan una marcha hacia el Zócalo de la CDMX. (Toño Aguilar)

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) confirmó el despliegue de una manifestación y bloqueos a nivel nacional para este miércoles 24 de junio de 2026, a partir de las 07:00 horas, como parte de una jornada de protesta que se replicará de manera simultánea en las 32 entidades del país.

🚨La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) realizará bloqueos a nivel nacional este miércoles 24 de junio, a partir de las 07:00 horas.



​La jornada de protesta se replicará de manera simultánea en las principales carreteras y vías de acceso de los 32… pic.twitter.com/DDF4izRgIk — Azucena Uresti (@azucenau) June 23, 2026

De acuerdo con el comunicado difundido por la organización, las movilizaciones afectarán principalmente carreteras federales y vías de acceso estratégicas, con el objetivo de exigir atención a diversas problemáticas que, aseguran, afectan al sector del transporte de carga, turismo y pasaje.

Posible movilización hacia la Ciudad de México

En el documento, AMOTAC advierte que, en caso de no obtener respuestas de las autoridades, las acciones podrían escalar hacia una “marcha lenta” rumbo al Zócalo capitalino, lo que implicaría afectaciones viales en la Ciudad de México desde distintos accesos carreteros.

Principales demandas del sector transportista

Refuerzo de la seguridad en carreteras ante el incremento de robos y violencia.

ante el incremento de robos y violencia. Regulación de cobros de grúas federales, estatales y municipales.

de grúas federales, estatales y municipales. Eliminación de permisos municipales considerados excesivos para circular en ciudades.

para circular en ciudades. Actualización y agilización de trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Atención a extorsiones en retenes federales y presuntos abusos de autoridades.

y presuntos abusos de autoridades. Revisión de sanciones vinculadas al traslado de agua y otras disposiciones legales.

La organización también señaló que persisten retrasos en la entrega de placas, licencias y certificados, lo que afirman, ha derivado en sanciones y dificultades operativas para transportistas.

En su posicionamiento, hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones ante posibles afectaciones viales, al tiempo que justificaron la movilización como una medida de presión para visibilizar las demandas del sector.