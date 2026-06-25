Cárteles de Sinaloa y CJNG, una amenaza que la DEA eliminará, advierte Terrance Cole

Terrance Cole, Director de la DEA, advierte que no vacilarán en recursos para aniquilar a cárteles y a quienes los ayudan (Archivo)

Guerra al narco — “Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación CJNG, son la prioridad número uno de la DEA […] El pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es precisamente lo que estamos haciendo”, aseguró este jueves el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole.

El funcionario estadounidense subrayó que ambos grupos terroristas son la “prioridad número uno” de la institución a su cargo en la estrategia contra el tráfico de fentanilo y aseguró que desplegarán todos sus recursos para combatir a ambas organizaciones.

A través de un mensaje en video publicado el miércoles, el titular de la DEA reiteró que ambos cárteles mexicanos “han destrozado familias, han devastado comunidades y han puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles”.

Terrance Cole resaltó que la DEA mantiene como eje de su estrategia el combate a la crisis del fentanilo y aseguró que actualmente la agencia antidrogas “nunca ha estado más enfocada, más unida ni más dedicada” a esa misión.

“Estamos buscando a los terroristas extranjeros responsables. Esto incluye a cada facilitador, distribuidor, a cada persona que se beneficia de este veneno. El fentanilo es una amenaza sin precedentes”, advirtió.

El director de la agencia antidrogas de EU apuntó que la DEA está utilizando “todo el peso de su organización global” para enfrentar el tráfico de esta droga y recordó que su experiencia como agente especial incluyó misiones en Colombia, Afganistán y México, lo que, afirmó, le permitió comprender “la importancia de la aplicación de la ley a nivel global”.

En la misma línea, Cole destacó que desde el inicio de la actual administración del presidente Donald Trump, la DEA ha asegurado más de 14 mil kilogramos de fentanilo y más de 62 millones de pastillas de esa sustancia, equivalentes a más de 478 millones de dosis potencialmente letales.

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